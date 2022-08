Charo Cruz: “Con este Festival en Vejer queremos mostrar el flamenco ligado a la cultura más que al ocio”

Si el Festival Vejer Flamenco cuenta sólo con la mitad del mimo y el detalle que su artífice aplica a cada proyecto que ha tenido entre manos en su vida profesional, a buen seguro, que público y artistas que quieran ver nacer este nuevo hito se sentirán como en casa. Porque Charo Cruz, ideóloga, alma mater y directora de la cita que celebra su primera edición del 1 al 4 de septiembre en la bella localidad gaditana, es una dinamizadora y formadora excepcional, como viene demostrando en su Espacio Silvestre, propiciando residencias creativas desde hace más de 10 años, y, anteriormente, en Cádiz en aquella escuela Cibayi que tan buena cantera de artistas ha dado. Pero ahora la gaditana –bailaora dedicada a la formación profesional de bailaores desde 1994– da un paso más en su contribución al flamenco con la creación de un festival dirigido a una amplia gama de paladares, desde los más exquisitos a los no iniciados, pero siempre “queriendo mostrar al flamenco como algo ligado a la cultura, a nuestra cultura, más que al simple ocio, aunque nos lo pasemos muy bien y lo disfrutemos mucho”, ríe.

–Hace unos cuatro meses hablábamos de un proyecto en ciernes que se anunciaba con un par de nombres. A poco más de una semana de inaugurar Vejer Flamenco, ¿cómo se siente?

–Ennerviá y de trabajo, hasta arriba. Pero muy feliz, muy ilusionada. Y muy nerviosa, ¿te lo he dicho? (ríe). Y es que hemos recibido tanto cariño y tanto apoyo de los artistas, del pueblo de Vejer y de las instituciones pues que nos gustaría estar a la altura de las expectativas y eso genera un poco de presión. Sabes que este festival nació casi como un proceso natural cuando comenzamos con una serie de actividades y jornadas enfocadas a la creación de una bolsa de trabajo de artistas de aquí. Quise hacer este año algo un poco más especial y, mira, al final la cosa fue creciendo y tenemos entre las manos un festival precioso.

–Dice entonces, que ha encontrado respaldo, ¿no?

–Pues para ser una primera edición, un proyecto que surge nuevo, pues sí. Desde las instituciones locales, por ejemplo, creo que se entendió perfectamente nuestra intención desde el primer momento, y los comerciantes y hosteleros de Vejer también han contribuido de forma que vamos a poder ofrecer a artistas y público que venga un trato exquisito y se van a encontrar con un pueblo que siente un gran orgullo de este festival. Además, todo esto no hubiera sido posible sin los voluntarios que están trabajando mucho y poniendo mucha ilusión en el proyecto. Y, por supuesto, tengo que destacar la implicación de los propios artistas que han adecuado fechas, cachés y que sólo han puesto facilidades para estar con nosotros. Ahora lo interesante es devolverles todo ese cariño pues acudiendo a esta cita porque creo que nadie se va a arrepentir de lo que va a ver y a escuchar.

–Una de las intenciones era que Vejer sintiera suyo este festival. Hay, incluso, varios guiños en la programación

–Efectivamente, porque creemos que este festival le puede dar mucho al pueblo. Flamenco pues se puede escuchar en los chiringuitos de por aquí, hay alguna escuela pero, digamos, lo que es flamenco profesional pues tiene menos oportunidad de llegar. Y lo que nosotros queremos mostrar es ese flamenco más ligado a la cultura que al ocio, que al entretenimiento. Como decía, hay niñas y niños aficionados que bailan en Vejer, de hecho, hay dos buenas bailaoras profesionales vejeriegas, Paca Rodríguez y Paula Yinet que, además, están en nuestro festival, pero aparte de ellas, pocos le ponen cara a muchos de los artistas nuevos y contemporáneos que están saliendo y con este festival tienen una gran oportunidad para conocerlos. Además, y por encima de todo, es que nuestro objetivo es mostrar el compromiso que nosotros tenemos con el flamenco, el respeto que le tenemos a este gran arte trayendo a nuestro pueblo propuestas de calidad, con la seriedad y la profesionalidad que eso requiere.

–También tiene prevista esa conversación entre el carnicero Paco Melero y el bailaor Juan Carlos Lérida. Otro toquecito...

–Bueno, y no sabes qué ganas tenemos de ver el resultado...Hace unos días tuvimos una reunión vía zoom con ellos, para ir preparando la charla y para que Juan Carlos viera un poco quién era Paco y cómo abordar el proyecto. Y acabamos emocionados. Es que Paco es un hombre que cuenta las cosas con una verdad, una naturalidad y con una manera que llega adentro. Así lo sentimos nosotras y así lo sintió Juan Carlos Lérida, que quedó maravillado, porque él con lo que trabaja es con el flamenco de lo cotidiano, busca dónde está el flamenco en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestro oficio... Sólo te puede decir que va a ser un encuentro mágico entre arte y artesanía, creo yo...

–Mirando la programación en conjunto, parece que buscan a un público variado, con diferentes sentires, ¿no?

–Así es, queremos que se sienta cómodo igualmente el público más experto que la persona que nunca ha escuchado flamenco, a la vez que dirigirnos a diferentes generaciones porque hemos contemplado, incluso, un espectáculo infantil, que no hay que perder de vista al aficionado del futuro. Por ello hemos incluido a Timón, el flamenquito, un espectáculo que también lleva títeres y donde los niños podrán distinguir los palos, aprenderán compases... Es muy didáctico y divertido. Hemos querido confeccionar un festival donde esté esa parte de flamenco tradicional que a mí, personalmente, me encanta porque es ahí de dónde venimos todos y donde están los códigos y las fuentes que hay que manejar si después se quiere ir por otro camino, y también donde hay sitio para esos proyectos más vanguardistas con un lenguaje más contemporáneo como el que nos ofrecen el mismo Lérida o La Chachi, que también estará con nosotros. Además, también hemos incluido esas propuestas donde el flamenco transita con otras músicas, más formato concierto, y tenemos a Gautama del Campo o a Naike Ponce.

–Y todo coronado con un flashmob final...

–Sí, y además que la gente está volcada. Estamos recibiendo vídeos de Bélgica, de Venezuela, de Japón... El baile, tener baile y hacer baile, es que era muy importante para nosotros porque el baile tiene una proyección internacional increíble y es capaz de poner en el mapa muchas cosas y muchos lugares. Creo que nos va a venir bien, además de que nos estamos divirtiendo mucho ya con la coreografía y con todo lo que hay formado alrededor.

–No sé si le ha dado tiempo a pensar en la nueva temporada de su Espacio Silvestre o no...

–Pues qué va. Date cuenta que normalmente nosotros hacemos mucho trabajo de primavera pero esto año preparando Vejer Flamenco es que no he tenido tiempo de hacer nada, me he entregado en cuerpo y alma al festival. De todas formas, yo sigo cuidando del espacio cada día para que esté bonito y a punto para cuando volvamos a abrir sus puertas. Vamos a esperar que pase el festival y, tras unas semanas, me sentaré a hacer balance y analizar la realidad de dónde estoy y de lo que queremos proyectar para ir preparando la nueva temporada de residencias creativas.

–Un mensaje para animar al público potencial...

–Pues a los vejeriegos les aseguro que en Vejer Flamenco va a haber una propuesta, mínimo, de su gusto y que todo lo que hemos trabajado y hecho es para ellos porque sin el público esto no tiene sentido, es él quien le da la dimensión a las cosas. Y la cultura y el flamenco lo merecen. Además, al público que venga de fuera le sumo que Vejer, con su oferta gastronómica y turística de calidad, es ya un atractivo por sí misma.