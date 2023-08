El tiempo medio de espera para ir al médico de Atención Primaria en la Bahía de Cádiz es de 12 días

El verano no parece compatible con el buen funcionamiento de la sanidad pública, al menos en el área de la Atención Primaria. Si durante los meses de invierno los usuarios se enfrentan a varios días de espera para acudir a su médico incluso en época de picos gripales y catarrales, en verano empeora bastante la situación. No es buena idea ponerse malo en estas fechas del año, según la insufrible agenda médica a las que tienen que enfrentarse los gaditanos, así como aquellos visitantes que pasan uno días por aquí y se ven obligados a acudir al médico.

Las vacaciones de los facultativos y la falta suficiente de sustituciones provocan una media de espera de 12 días, tal y como ha denunciado Adelante Izquierda Gaditana, y tal y como ha confirmado este medio en un sondeo realizado en pacientes de prácticamente todos los centros médicos de la ciudad y de otros puntos de la Bahía de Cádiz.

Citando ejemplos, en el centro médico Puerta Tierra de Cádiz varios usuarios afirman que hasta por lo menos el 5 de septiembre no hay nada que hacer para consulta presencial, y el 5 ó el 6 para llamada telefónica de tu doctor. En El Olivillo los pacientes consultados tienen que esperar hasta el 4 como pronto, aunque otros no tienen hueco hasta el 7, mientras que los más desafortunados se encuentran con el temido -por decir algo- mensaje: "En estos momentos no podemos agendar la cita solicitada. Si necesita atención sanitaria acuda a su centro de salud". Unas líneas que aparecen según el médico solicitado en la aplicación de Salud Responde de demasiados dispositivos móviles para asistir a los centros de la Bahía.

Siguiendo el recorrido de consultas por Cádiz, en La Merced hay usuarios que tienen suerte estos días y otros que, igualmente deben esperar hasta el 5 de septiembre; caso que se repite en La Laguna, donde muchos pacientes están emplazados al 7 de septiembre tanto en cita telefónica como personal, mientras que otros pueden hacerlo antes. En el Centro La Paz, el usuario consultado no tiene opción a coger cita por la aplicación.

En otros puntos de la Bahía de Cádiz como el centro Cayetano Roldán de San Fernando, un paciente habla del 5 de septiembre en presencial y el 6 si es telefónica, en El Puerto de Santa María Sur mencionan el 4 de septiembre o del 7 de septiembre, mientras que una chiclanera del centro Padre Salado no tiene acceso a la agenda.

Es la generalidad, mínimo 5 de septiembre, lo que supone 12 días de media, que pueden ser más o menos, o ninguno si se opta por acudir a las urgencias o permanencias, que frecuentemente se colapsan de casos que no son necesariamente urgentes, precisamente, por esta problemática transversal en la agenda de Atención Primaria de los gaditanos.

A finales de junio el Servicio Andaluz de Salud anunció que había autorizado un total de 6.029 contrataciones en Cádiz para cubrir las vacaciones de verano de los sanitarios. De ese total, 5.299 contratos se haría en Atención Hospitalaria y otros 730 en Primaria, pero obviamente no han resultado suficientes.

Recortes en especialistas

La delegación del Sindicato Médico en el Puerta del Mar también denunciaba a finales de junio que el hospital gaditano va a suprimir 477 prolongaciones de jornadas en turno de tarde de médicos especialistas al mes a lo largo de los próximos meses a partir de este 1 de julio.

Este sindicato concretaba que estas cifras se traducen en 2.385 horas menos de asistencia especializada para la población gaditana al mes, además de expresar su sospecha de que estos recortes no sólo se iban a ceñir a los meses de julio, agosto y septiembre, sino que la situación se iba a prolongar al menos hasta el mes de diciembre.

Ante tal anuncio, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, no dudó en una visita a Cádiz a principios de julio en echarle la culpa al Gobierno Central y manifestó que número de profesionales en Andalucía no es suficiente para poder mantener en verano todos los servicios igual que el resto del año.