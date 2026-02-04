Temporal en la Sierra: desalojos en Grazalema, Villamartín, Setenil y Puerto Serrano

Fuentes de Subdelegación de Gobierno comunican desalojos ante las fuertes lluvias y crecida de caudal en las localidades de Villamartín y Puerto Serrano. Asimismo, más de treinta vecinos de Grazalema están siendo evacuados de sus domicilios y trasladados a una villa turística. En Setenil de Las Bodegas también se ha procedido al desalojo de seis familias, que se han distribuido entre el hotel El Almendral y el camping El Nogalejo.

En el caso de Puerto Serrano, y ante la rápida crecida del caudal del río Guadalete, el Ayuntamiento va a proceder de manera preventiva al desalojo inminente de las personas que pueden ser afectadas de manera inmediata por esta situación. El Operativo tiene contemplado desde hace días lugares de realojo y servicios para la atención de estas personas.

También dentro del término municipal, la carretera de Toleta tiene totalmente prohibido el paso. El río ha desbordado el puente y las autoridades están procediendo a cortarla.

Otra familia ha sido también desalojada en la zona de Los Batanes, en Ubrique, ante la crecida del río Ubrique. Además, desde el Ayuntamiento de la localidad hacen un llamamiento para el desalojo de posibles familias que tengan su segunda residencia en la zona del Naranjal. Esta mañana, el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones en la localidad causaba un herido con politraumatismos.

La Sierra de Cádiz se está viendo seriamente afectada por el paso de un frente que está dejando registros de récord en la pluviometría. A esta hora, Grazalema ya lleva acumulados más de 300 litros por metro cuadrado. La Sierra cuenta ya con efectivos de la UME desplegados en la zona de la presa del Fresnillo, así como efectivos del Infoca y del Ejército en el término de Grazalema, donde instalará un Puesto de Mando Avanzado para coordinar el despliegue en la zona.