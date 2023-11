La telefonía y los suministros como gas, luz y agua, los servicios con más denuncias en Facua Cádiz

La celebración del 40º aniversario de Facua Cádiz tuvo lugar este viernes en su sede central de la mano del secretario general, Jesús Yesa, y de David Cifredo, presidente de Facua. Esta entidad quiere recalcar la trayectoria que ha ido consiguiendo a lo largo de estos 40 años, así como la finalidad que persiguen, seguir luchando contra los fraudes y abusos a los que se enfrenta la provincia.

Facua nace en el año 83 cuando varios activistas, hombres y mujeres, del movimiento vecinal deciden impulsar una organización de consumidores con el fin de que todas las personas tuvieran derechos en su vida cotidiana. Estos impulsores comprobaron que en sus barrios la realidad que se vivía de cara a la familia no era otra que la falta de agua y los cortes eléctricos. De hecho, el presidente comentó que su abuela vivía en una casa "donde no había agua corriente, no había un bien fundamental", recalcó.

No solo buscan solventar estos problemas de garantías de suministros básicos que, a día de hoy, afectan a algunas de las pedanías de la provincia como es el caso de Trebujena, donde los cortes de luz son muy frecuentes, sino que también persiguen la defensa de servicios públicos de calidad como es el transporte y la educación. Además, quieren garantizar la seguridad alimentaria, perseguir casos de aceite adulterado, siempre vinculado, mantienen, al interés desmesurado de sectores empresariales por obtener dinero. Claman por garantizar derechos sociales para la ciudadanía.

Es por ello, que las quejas más comunes que reciben son en relación con la telefonía y los cortes de electricidad, principalmente con Endesa, ya que es la empresa que distribuye la luz en la mayoría de la provincia. Las telecomunicaciones, la electricidad y la falta de agua son los principales motivos de denuncia.

Asimismo, el presidente profundizó en que a día de hoy, hay un gran retroceso en el mantenimiento adecuado de suministros de electricidad y de agua, pero que sobre todo los servicios públicos dan pasos agigantados en la sociedad como es el caso de la sanidad pública y la educación.

Esta jornada festiva para Facua se completará en la tarde del 3 de noviembre, a las 17.30 horas, con Manuel Sánchez, y Juan Clavero, histórico activista ecologista de la provincia dando una ponencia en la Sala Argüelles. Allí se hablará y debatirá sobre qué es Facua y lo que va a ser, así como los retos más importantes a los que se enfrenta la asociación. Además, la organización se sumará, en la plaza San Juan de Dios, a la concentración que se realizará este viernes como muestra de apoyo a lo que está sucediendo en Palestina.

Facua quiere seguir los años que sean necesarios para pelear en la lucha de los derechos de los consumidores que consideran fundamental y conseguir colaborar en una sociedad mas justa y equilibrada. El presidente de Facua, David Cifredo, se ha referido a esta como "una organización que tiene un valor principal gracias a la colaboración con otros colectivos y estructuras sociales". Facua permite fortalecer un trabajo voluntario en las actividades y, técnico que se sustentan con unos niveles escasos.