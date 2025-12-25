El riesgo real de despoblación se concentra en seis pueblos de Cádiz

La calle Real de Algar, la población gaditana que ha perdido más habitantes en lo que va de siglo, en una imagen del año 2019.

El riesgo de una despoblación creciente está ahí, acechando de manera perenne a un bueno puñado de localidades gaditanas, pero también es verdad que este fenómeno parece desarrollarse con dos velocidades diferentes. Y es que, mientras algunos de esos municipios ven cómo el declive de su padrón avanza año tras año, otros sí parecen haber encontrado la fórmula para frenar esa sangría e incluso, en algunos casos, pueden presumir de haber empezado a recuperar los niveles de población que tenían algunas décadas atrás.

Esta misma semana se ha conocido que la Junta de Andalucía ha elaborado un listado oficial de localidades en las que vislumbran problemas de despoblación para el año 2026. Es una catalogación que permitirá a los vecinos de estos pequeños municipios acceder a beneficios fiscales tanto en lo referente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como para la compra de una vivienda.

La relación de estos municipios ha sido publicada en el BOJA a través de una resolución de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego. Pero su confección tampoco se presume que ha resultado muy compleja, ya que la Administración se ha limitado a incluir en ella a los municipios andaluces que tienen un padrón inferior a los 3.000 vecinos, una situación en la que hay once localidades de la provincia de Cádiz: Castellar, San Martín del Tesorillo (los dos únicos que no pertenecen a la comarca de la Sierra de Cádiz), Setenil, El Bosque, Grazalema, El Gastor, Algar, Zahara de la Sierra, Torre Alháquime, Benaocaz y Villaluenga del Rosario.

Ahora bien, situar en un mismo paquete a todas ellas no parece justo. Es más, se podría afirmar que el riesgo demográfico parece concentrarse en sólo seis de ellas. La situación más preocupante se vive en Algar, una localidad que ha visto cómo en el último cuarto de siglo su padrón se ha reducido en un alarmante 18,33%. En concreto, el 1 de enero del año 2000 el municipio algareño contaba con 1.778 vecinos, mientras que en la última revisión del padrón publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que data del 1 de enero del presente 2025, esa cifra se había visto reducida en 326 personas, quedándose ya en apenas 1.452 vecinos.

Pero no es el caso de Algar el único que preocupa. El padrón de Torre Alháquime, por ejemplo, está ahora en sólo 781 ciudadanos, cuando hace 25 años estaba en 931. Es decir, que ha descendido un 16,11%, con 150 vecinos menos en el pueblo.

El hecho de que la mortalidad supere a los nacimientos y que los jóvenes emigren a otras ciudades en busca de su prosperidad son un lastre que pesa también lo suyo en otras poblaciones serranas como El Gastor, cuyo padrón ha caído en este cuarto de siglo un 14,23%, Setenil de las Bodegas (-14,11%), Zahara de la Sierra (-13,84%) y Grazalema, un municipio que pese a ser una de las referencias indiscutibles de la provincia en turismo rural no ha podido evitar ver cómo tiene ahora 263 vecinos menos que en el año 2000, lo que supone un descenso nada desdeñable de un 11,74%.

Estas son las seis situaciones más graves en cuanto a descenso demográfico en las poblaciones menos habitadas de todo el territorio gaditano. Se podría incluir uno más, San Martín del Tesorillo, pero tampoco sería justo por cuanto esta población campogibraltareña se independizó de Jimena hace poco más de seis años y en este tiempo apenas ha perdido 18 vecinos, es decir, un irrisorio 0,65%.

En el otro lado de la balanza se encuentran los cuatro municipios que sí parecen haber empezado a remontar el vuelo, ganando habitantes en los últimos años o décadas. El ejemplo más notable es el de El Bosque que, de la mano de una construcción ingente de nuevas viviendas, ha encontrado la fórmula para ir ampliando poco a poco su padrón. En concreto, la población bosqueña ha aumentado en nada menos que 367 vecinos en estos 25 años, elevando así su padrón en un llamativo 19,57% hasta llegar a los 2.242 habitantes de pleno derecho.

También parece claramente satisfactoria la tendencia de Castellar, que roza ya los 3.000 habitantes (tiene en concreto 2.984) después de haber ganado 453 desde el año 2000 hasta este 2025. Eso supone que su padrón ha crecido un 17,89% en este intervalo de tiempo.

Y esta evolución positiva se repite igualmente en los dos municipios más pequeños de la provincia, que son Benaocaz y Villaluenga. Así, mientras la localidad benaocaceña ha ganado 83 vecinos en estos 25 años (con un incremento del 12,59% que la sitúa cada vez más cerca de Torre Alháquime), Villaluenga mantiene también una tendencia al alza, con 23 vecinos más en este primer cuarto de siglo o, lo que es lo mismo, una subida en su padrón de un 5,22%, hasta llegar hasta los 440 vecinos actuales.

A continuación se desglosa la situación de los once municipios gaditanos que tienen menos de 3.000 habitantes, situados por orden de riesgo demográfico. La primera cifra corresponde a su padrón de este año 2025 y entre paréntesis se incluye la evolución del mismo con respecto al padrón del año 2000.

Algar, 1.452 habitantes (326 vecinos menos que en el año 2000, un descenso del 18,33%) Torre Alháquime, 781 habitantes (-150, un descenso del 16,11%) El Gastor, 1.675 habitantess (-278, un descenso del 14,23%) Setenil, 2.634 habitantes (-433, un descenso del 14,11%) Zahara de la Sierra, 1.344 habitantes (-216, un descenso del 13,84%) Grazalema, 1.977 habitantes (-263, un descenso del 11,74%) San Martín del Tesorillo, 2.735 habitantes (-18, un descenso del 0,65%)* Villaluenga, 463 habitantes (+23, un incremento del 5,22%) Benaocaz, 742 habitantes (+83, un incremento del 12,59%) Castellar, 2.984 habitantes (+453, un incremento del 17,89%) El Bosque, 2.242 habitantes (+367, un incremento del 19,57%)

* El padrón de San Martín del Tesorillo se compara con el del 1 de enero de 2019 porque en el año 2000 no era aún un municipio independiente.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)