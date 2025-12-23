Once pueblos de Cádiz entran en la lista de municipios con problemas de despoblación en 2026

Un total de once municipios de la provincia de Cádiz han sido incluidos por la Junta de Andalucía en el listado oficial de localidades con problemas de despoblación para el año 2026, una catalogación que permitirá a sus vecinos acceder a beneficios fiscales tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en la compra de vivienda. La relación ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) mediante una resolución de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego.

Los pueblos gaditanos que figuran en este listado son Algar, Benaocaz, El Bosque, Castellar de la Frontera, El Gastor, Grazalema, San Martín del Tesorillo, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra, todos ellos con una población inferior a los 3.000 habitantes, el umbral que marca la normativa autonómica para considerar a un municipio en riesgo demográfico.

La inclusión en esta relación tiene efectos prácticos directos para los residentes. En el ámbito del IRPF, las familias que vivan en estos municipios podrán beneficiarse de un incremento de 400 euros en la deducción por nacimiento, adopción o acogimiento familiar de menores, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Además, la catalogación permite aplicar tipos reducidos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, una medida orientada a facilitar la adquisición de vivienda y favorecer el asentamiento de población.

La resolución publicada en el BOJA se apoya en los datos oficiales del Padrón Municipal revisado a 1 de enero de 2025, declarados oficiales mediante real decreto a propuesta del Instituto Nacional de Estadística. En función de estas cifras, la Junta actualiza cada año el listado de municipios con problemas de despoblación, con el objetivo de dotar de seguridad jurídica a las medidas fiscales vinculadas a esta condición.

En el caso de la provincia de Cádiz, la mayoría de los municipios incluidos se concentran en la Sierra, una comarca que desde hace décadas arrastra dificultades para fijar población debido a la falta de oportunidades laborales, el envejecimiento demográfico y las limitaciones de servicios. Localidades como Villaluenga del Rosario, Benaocaz o Zahara de la Sierra figuran de manera recurrente en este tipo de listados, reflejando un problema estructural que las administraciones intentan paliar con incentivos económicos.

La Junta de Andalucía subraya que estas medidas fiscales forman parte de una estrategia más amplia contra la despoblación, aunque reconoce implícitamente que los incentivos tributarios, por sí solos, no garantizan la reversión de la pérdida de habitantes. No obstante, el Ejecutivo autonómico defiende que la reducción de la carga fiscal y el apoyo a las familias jóvenes pueden contribuir a frenar el éxodo y a atraer nuevos residentes.

La resolución será aplicable a todos los hechos imponibles que se produzcan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, por lo que sus efectos se dejarán notar durante todo el próximo ejercicio. En total, el listado andaluz incluye cientos de municipios de todas las provincias, lo que da una idea de la dimensión del reto demográfico al que se enfrenta la comunidad autónoma, y que en Cádiz vuelve a tener a la Sierra como principal epicentro del problema.