El PSOE plantea la gestión directa por parte de los ayuntamientos del PFEA ante "el retraso" de la Diputación de Cádiz

La diputada socialista en el Congreso Isabel Moreno ha lamentado durante el transcurso de un encuentro mantenido con la agrupación municipal de Trebujena que todavía no hayan dado comienzo las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), toda vez que ha propuesto que el plan se gestione desde el propio Consistorio.

Moreno ha señalado en un comunicado que el antiguo PER es "fundamental" para los municipios del mundo rural porque "permiten inversiones que de otro modo los ayuntamientos solos no podrían afrontar" y ha afeado "el retraso que la Diputación está provocando en su gestión y el perjuicio a los vecinos que son beneficiarios de estos programas que podrían estar en marcha desde noviembre pasado".

"El PER aún no ha comenzado en nuestros pueblos, se prevé para mayo cuando tendría que llevar ya meses", ha criticado al tiempo que ha recalcado al PP que "no solo votan en contra de la subida del PER, sino que además los dejan sin trabajar".

La diputada en el Congreso, que ha agradecido el "enorme" trabajo realizado por el anterior secretario general Miguel Guerra, ha criticado la "connivencia" del alcalde de Trebujena, Ramón Galán, con "el modo discriminatorio en que gobierna el PP la Diputación así como el proyecto sectario que está desarrollando desde su llegada al Gobierno provincial".

Así, ha lamentado que el alcalde de IU "sea condescendiente con los repartos de los fondos que realiza el PP, mientras que desde el PSOE hemos recurrido en contencioso administrativo contra ese reparto cortijero y arbirtrario en el que solo benefician a las poblaciones del PP como El Puerto, Jerez, Algeciras, o a la de sus socios en La Línea mientras los demás no hemos recibido un euro". "Es una auténtica vergüenza el uso partidista de la Diputación beneficiando a las grandes ciudades cuando las diputaciones nacieron para poblaciones de menos de 20.0000 habitantes como Trebujena o El Gastor que no tenemos tantos recursos", ha precisado.

Moreno ha recordado "cómo en el año 2018 se aprobó un centro de salud para El Gastor bajo mandato socialista y se ha terminado hace unas semanas pero la Junta no quiere abrirlo, y me he tenido que enterar por las redes que lo van abrir sin pedirme la licencia de apertura lo que demuestra que su gestion en un desastre".