A prisión el hombre detenido por asestar una puñalada mortal a su compañero de residencia en Puerto Serrano

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 75 años detenido por matar de una cuchillada a otro de 66 en la residencia para la tercera edad en la que ambos residían, en Puerto Serrano

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado que el detenido, A.M.E., se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante el juez.

Los hechos que han dado lugar a este caso ocurrieron el lunes sobre las doce de la mañana, cuando el supuesto homicida acuchilló en dos ocasiones a José Patrón, de 66 años, en un pasillo de la planta baja del edificio, hasta que una trabajadora del centro logró arrebatarle el arma blanca. Una de las puñaladas fue a la altura del corazón, según fuentes cercanas, provocándole irremediablemente la muerte.

Los familiares de Patrón dicen que él requería de muletas para ayudarse a la hora de andar, pero no estaba impedido. Según el personal de la residencia, no habría una enemistad manifiesta entre ambos usuarios, que vivían en este centro aunque no son naturales del pueblo.

“No sabemos aún qué ha podido pasar. Sospechamos que el agresor le pediría algo, pudo haberle pedido dinero ya que, a partir del día 25, se cobra la pensión. No sabemos nada. Sí sabemos que el agresor salió a la calle y un rato después apareció en la residencia con un cuchillo. Y nosotros nos preguntamos que habría que tener cierta vigilancia con los residentes que entran y salen”, narró otra mujer familiar de la víctima, que calcula que José Patrón, natural de Cádiz, podía llevar entre 3 o 4 años en este centro de titularidad municipal, con plazas concertadas con la Junta de Andalucía.

El equipo de la Policía Judicial de Arcos fue el encargado de proceder a la detención del autor del homicidio, activando el protocolo judicial. La unidad de laboratorio de la Guardia Civil de Cádiz realizó una inspección ocular en el lugar de los hechos. Por su parte, personal del centro compareció también ante la Guardia Civil para prestar declaración para aportar información del suceso. En la residencia no había constancia de que el homicida tuviera diagnosticada ninguna enfermedad mental.