Crimen en Puerto Serrano: “Es imperdonable lo que le ha pasado, no se merecía este final”

“Nunca te puedes imaginar que algo así pueda suceder. No me puedo creer lo que le ha pasado a mi hermano”. Esta frase encierra el lamento de Luisa, la hermana del José Patrón Romero, el hombre de 66 años apuñalado el lunes a manos de otro compañero, de 75 años, en la residencia de la tercera edad donde vivían, en Puerto Serrano. Las primeras pesquisas apuntan a que lo apuñaló en la parte baja del cuello, ocasionándole la muerte.

La mujer, acompañada de otros familiares, expresaba ayer su total consternación por la trágica pérdida de su hermano a manos de otro usuario de la residencia María Magdalena, quien le asestó dos puñaladas con un cuchillo tras mantener una discusión con la víctima, siendo detenido posteriormente por la Guardia Civil. La familia del finado, que pasó la mañana atendiendo los trámites para poder velar y enterrarlo tras practicársele la autopsia, expresaba a Diario de Cádiz su estupor por los hechos. “No sabemos aún qué ha podido pasar. Sospechamos que el agresor le pediría algo, pudo haberle pedido dinero ya que, a partir del día 25, se cobra la pensión. No sabemos nada. Sí sabemos que el agresor salió a la calle y un rato después apareció en la residencia con un cuchillo. Y nosotros nos preguntamos que habría que tener cierta vigilancia con los residentes que entran y salen”, narró otra mujer familiar de la víctima, que calcula que José Patrón, natural de Cádiz, podía llevar entre 3 o 4 años en este centro de titularidad municipal, con plazas concertadas de la Junta de Andalucía.

Hay que recordar que los hechos ocurrieron el lunes sobre las doce de la mañana cuando el supuesto homicida acuchilló en dos ocasiones a José Patrón en un pasillo de la planta baja del edificio, hasta que una trabajadora del centro logró arrebatarle el arma blanca al ahora detenido, que pasará a disposición judicial hoy. Una de las puñaladas fue a la altura del corazón, según fuentes cercanas, provocándole irremediablemente la muerte. Los allegados de Patrón dicen que él requería de muletas para ayudarse a la hora de andar, pero no estaba impedido. Según el personal de la residencia, no habría una enemistad manifiesta entre ambos usuarios, que vivían en este centro aunque no son naturales del pueblo.

“Era una buena persona que no se merecía este final, lo que le ha pasado es imperdonable. Queremos que se haga justicia”, explicó también a este periódico Juan, otro miembro de la familia, que añadía que José Patrón había sido feriante de profesión: “Era una persona que no se metía en problemas, no discutía, noble, callado”, lo describió.La familia de la víctima declinó ayer, al parecer, la ayuda del Ayuntamiento de Puerto Serrano para dar sepultura al finado en este pueblo serrano. En principio, su velatorio se iba a producir en la capital gaditana.

El equipo de la Policía Judicial de Arcos fue el encargado de proceder a la detención del autor del homicidio, activando el protocolo judicial. La unidad de laboratorio de la Guardia Civil de Cádiz realizó una inspección ocular en el lugar de los hechos. Por su parte, personal del centro compareció también ante la Guardia Civil para prestar declaración para aportar información del suceso. En la residencia no había constancia de que el homicida tuviera diagnosticada ninguna enfermedad mental.

El alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez, declaró a Efe:“Estamos consternados, es una dolorosísima noticia”, afirmó trasladando el “más sentido pésame” a familiares del fallecido en nombre de todos los vecinos. El Consistorio quiere dar un reconocimiento a la trabajadora que le quitó el cuchillo al agresor por “su valentía y compromiso”.