"El PP-A no persigue otra mayoría absoluta sino mejorar los resultados electorales"

Su experiencia –debutó en política como concejal en el Ayuntamiento de Cádiz en 1999– y sus éxitos como coordinador provincial del PP gaditano –suma cuatro victorias en las cuatro últimas citas electorales– hicieron que Juanma Moreno se fijara en él, en Ignacio Romaní (Cádiz, 1971), para que empezara a preparar al PP andaluz para las próximas elecciones autonómicas. Por eso, desde el pasado abril Romaní compagina sus responsabilidades como vicesecretario de Organización del PP-A –es, de facto, el número cuatro del partido–, como diputado nacional y como coordinador del partido en la provincia gaditana.

–Qué mejor que empezar el curso político anunciando usted aquí y ahora la fecha de las elecciones andaluzas, ¿no?

–(Risas) Bueno, tampoco sería ninguna sorpresa, porque ya se sabe que las elecciones se celebrarán en junio de 2026, que es cuando acaba la legislatura. En Andalucía hay una cosa que no existe en España y es estabilidad. Y veo a Juanma Moreno totalmente convencido de que esa estabilidad es muy importante, porque gracias a ella se están consiguiendo muchos hitos, como convertir a Andalucía en un referente en economía, inversiones e infraestructuras. Por eso yo creo que hay que intentar mantener esa estabilidad hasta el final. Y creo que esa es también la teoría del presidente.

–Pero parece que ha calado la idea de que si Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales también las adelantaría Juanma Moreno. ¿Eso es así? ¿Esa decisión está ya tomada?

–Es verdad que estamos muy condicionados por la situación nacional, que es de incertidumbre ante un Gobierno de España que está totalmente parado, bloqueado y que se está intentando sostener a base de dar concesiones cada vez más grandes al independentismo. Y eso claro que nos afecta, porque todo lo que se deriva a Cataluña lo están perdiendo Andalucía y otras regiones. En cualquier caso, le insisto en que hoy por hoy el partido tiene en mente que las elecciones andaluzas serán en junio, porque Andalucía está creciendo sustentada en su estabilidad política. Pero también es verdad que nos han dado la orden de que preparemos el partido para cualquier situación y en cualquier momento.

–¿La actual mayoría absoluta del PP en Andalucía es un acicate o un lastre a la hora de movilizar al electorado de cara a unos comicios?

–Yo tengo alguna experiencia en eso de preparar una campaña electoral con mayoría absoluta, de los tiempos de Teófila Martínez en Cádiz. Mi planteamiento siempre ha sido el mismo y por eso el objetivo del PP-A no puede ser ni ganar ni lograr otra mayoría absoluta. sino mejorar los últimos resultados electorales. Para eso nos estamos preparando. Claro que es un reto difícil, pero queremos seguir creciendo porque sería bueno para Andalucía.

–¿Y cómo se consigue eso? Porque quizás haya quien pueda pensar que el PP ya tocó techo en Andalucía en las elecciones de 2022.

–Yo me incorporé a la dirección andaluza del partido hace apenas cuatro meses, es decir, que me subí a un tren que ya estaba en marcha. Y lo que he descubierto en este tiempo es que, antes de llegar yo, el PP ya había hecho una cosa muy buena que es mantener la tensión con la ciudadanía. Esa es una obsesión de Juanma Moreno y de nuestro secretario general, Antonio Repullo, la de escuchar y estar cerca del ciudadano y de la organizaciones sociales. Y eso lo estamos potenciando porque, por ejemplo, entre mayo y julio, hemos organizado 88 foros en Andalucía, once en cada provincia, con entidades sociales y abordando todas las cuestiones, lo cual supone un chute de energía para el PP, porque es un contacto con la realidad. Y es que es una evidencia que mientras el PSOE no puede hoy salir a la calle, el PP está en contacto permanente con los ciudadanos. Y si no escuchas a la gente tienes un problema.

–Pues esa misma ciudadanía parece que está muy molesta o como mínimo preocupada por la gestión en materia sanitaria y también en dependencia. ¿No se soluciona por falta de dinero, de tiempo o de capacidad?

–Estoy totalmente de acuerdo en que ambos temas, la sanidad y la dependencia, son dos cuestiones fundamentales para Andalucía, como lo puede ser también la educación. Y lo sé porque se lo escucho a Juanma Moreno todos los días. Una de sus grandes obsesiones son las listas de espera, que es para él la primera prioridad a resolver. Es verdad que es un problema nacional, que necesitamos la inversión de un Estado que prefiere dar ese dinero a Cataluña y al País Vasco antes que a Andalucía, pero también es verdad que nosotros tenemos mucho que decir en sanidad. De momento hay una diferencia con la época anterior y es que mientras el PSOE se ha tirado años y años engañando a los ciudadanos y ocultando las listas de espera y los problemas ciudadanos, Juanma Moreno lo que ha hecho es decir “tenemos un problema y tenemos que resolverlo”. Y en ello estamos, metiendo una inversión jamás vista hasta ahora, aumentando las plazas para médicos y dialogando con los profesionales. La solución va a llegar, seguro.

Ignacio Romaní es también el coordinador provincial del PP de Cádiz. / Germán Mesa

–¿Entiende que haya gente que le tenga miedo a Vox?

–Yo entiendo que haya gente que ha comprado ese discurso del PSOE de la confrontación, los bandos y el miedo. Partiendo de eso, que es importante, tengo que reconocer que a mí los extremos no me gustan. Pero no me gustan ni los extremos de la derecha ni los de la izquierda. Y lo dice una persona que ha estado en un Ayuntamiento que tenía de alcalde a una persona como Kichi que iba por ahí diciendo que era trotskista. Vox es un partido que se mueve bien en la bronca, y por eso digo que los extremos son malos. En el PP lo que hacemos es intentar ensanchar nuestro espacio pero mirando al futuro y a la estabilidad de Andalucía. Y tengo el convencimiento absoluto de que cuando lleguen las elecciones andaluzas muchos ciudadanos, incluidos votantes socialistas, seguirán confiando en Juanma Moreno porque saben que la estabilidad le sienta bien a Andalucía.

–¿Qué diferencia aprecia entre Juan Espadas y María Jesús Montero como líderes del PSOE andaluz?

–Ninguna. Mire, yo llevo algunas campañas electorales a mis espaldas y si he aprendido algo es que las encuestas son la imagen de un día. Dentro de dos, tres o seis meses esa imagen puede ser distinta, es verdad, pero a día de hoy le puedo asegurar que María Jesús Montero no ha sido un revulsivo para el PSOE sino que es un problema. Y tanto nosotros como ellos sabemos que a día de hoy el Partido Socialista obtendría en Andalucía los peores resultados de su historia. Y eso es lógico de entender porque Montero es una persona a la que su partido ha mandado a Andalucía a levantar muros y a generar broncas, que es lo que está haciendo el PSOE en toda España para intentar sacar rédito electoral. Además, es una andaluza que está entregada totalmente al independentismo, que lo único que sabe hacer es anunciar millones y millones para Cataluña y para el País Vasco, y es una andaluza que le está quitando a su tierra, a Andalucía, posibilidades de crecimiento. Es una persona que resta, y además resta mucho.

“Lo más frustrante en el Congreso es ver a Bildu dando lecciones de democracia a todos y que el PSOE lo consienta”

–¿Ha aprendido algo en lo que va de legislatura en el Congreso? Porque estamos viendo lo peor de la política.

–El Congreso de los Diputados tiene hoy un hándicap y es que el Gobierno no quiere contar para nada con esa Cámara legislativa y quiere aislarla. Y aparte hay un bloqueo constante por parte del Partido Socialista, de Sumar y de otros grupos minoritarios de que no salgan adelante nuestras propuestas. Hasta la presidenta del Congreso tiene paralizadas muchas de nuestras iniciativas. Eso lo complica todo muchísimo pero, pese a todo, estamos logrando sacar algunas leyes con el apoyo de partidos que en principio están en el bloque del Gobierno. Eso tiene su mérito y eso también es política. Pero a mí hay una cosa que me frustra muchísimo y es ver a Bildu mandando a los miembros del PSOE en el Congreso. Eso es durísimo. Ver a Bildu intentando dar lecciones de democracia a todo el mundo y ver encima que el Partido Socialista lo consiente es algo que a mí personalmente me duele muchísimo.

–Hablando de Cádiz capital, y después de casi seis años del PP al frente de la Junta, sigue habiendo pocos avances con Valcárcel, con la Ciudad de la Justicia y por supuesto con el hospital. ¿Aquel lema de campaña de Juanma lo haría fue un error?

–No, no, claro que no. Hombre, yo no quiero meterme en los temas de Cádiz capital porque fui concejal, sí, pero el alcalde está haciendo su propio equipo, que está funcionando muy bien, y no quiero inmiscuirme. Pero, por ejemplo, en el tema de Valcárcel la implicación de todas las administraciones gobernadas por el PP es absoluta y su futuro ya se está empezando a resolver. Y lo mismo sucede con la Ciudad de la Justicia, que también está avanzando como ha confirmado el consejero. En cuanto al hospital, nos hemos topado con la Zona Franca, que está aplicando ese viejo lema socialista de “a Cádiz ni agua”. Por eso está poniendo tantos impedimentos a que la ciudad tenga su hospital. Ahora piden 12 millones de euros para que Cádiz tenga ese suelo para ese equipamiento, cuando en otros sitios se cede ese tipo de suelos para hospitales. Eso para mí es muy grave. Pues bien, como al final la ciudad tenga que pagar ese dinero, le aseguro que durante muchos años no va a haber un socialista en la ciudad de Cádiz que se pueda presentar a unas elecciones. Así que sí al ‘Juanma lo haría’, por supuesto, porque Juanma lo haría y Juanma lo hará.