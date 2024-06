Ignacio Romaní, el talismán electoral del PP de Cádiz

En junio del año 2021 Bruno García se convirtió en el nuevo presidente del Partido Popular en la provincia de Cádiz. Y días después configuró el que sería su equipo y, por tanto, los nuevos responsables de la organización del partido. En esa lista figuraba Ignacio Romaní, que entonces ejercía como delegado de Avra en Cádiz tras un largo paso por la política municipal como concejal del gobierno de Teófila Martínez y luego como portavoz en la oposición en los duros años (a nivel de enfrentamiento político) de Kichi.

Bruno confió en Romaní como coordinador del PP provincial; cargo que lo ha convertido, casi de manera natural, en el coordinador de las campañas electorales desarrolladas desde entonces. Cuatro, en concreto: las autonómicas de julio de 2022, las municipales de mayo de 2023, las generales de julio del pasado año y las europeas del pasado domingo. Las cuatro con victoria del PP en la provincia.

En el PP están convencidos de que este resultado no es casualidad, ni es fruto de la ola favorable al partido de Moreno Bonilla, a la simpatía que puede generar Bruno García o a un presunto rechazo al gobierno de Pedro Sánchez que no reflejan los datos nacionales. En el PP dicen, aseguran, que una de las grandes claves, si no la principal, de estos resultados en la provincia es el papel de Ignacio Romaní.

“Es un coordinador muy cercano con todos, que hace equipo, que le da a cada uno su sitio, que está muy encima de las cosas”, valoran fuentes del partido, asegurando que en tiempos de campaña Romaní puede hacer “ochenta o noventa llamadas al día”. “Y ya sabes que siempre es más cercano y demuestra más interés una llamada telefónica que un mensaje de Wasap”, valoran.

Según valoran sus compañeros, Ignacio Romaní es una persona que está cumpliendo a la perfección ese papel de coordinador. “Si surge un problema con un concejal de un municipio cualquiera, Nacho coge el coche y se planta en el pueblo para hablar con la persona y solucionar lo que ocurra”, comentan.

Todo este trabajo propicia que cuando llega una campaña, todo el partido está activo, participa y ejerce una labor que en el PP consideran fundamental para ejecutar la campaña que se quiere. Es decir, que en cada sitio se celebra el tipo de acto que se persigue y se logra la convocatoria pretendida porque todos están implicados en las siglas coloreadas de azul.

Unido a esto, otra virtud que destacaría el entorno de Romaní sería la capacidad para leer qué campaña se requiere en cada momento y en cada municipio, qué acto debe celebrarse en cada sitio y qué mensaje es más necesario que se traslade en cada punto. Una difícil visión completa de la provincia que el exconcejal gaditano dominaría, como avalarían los resultados obtenidos desde su llegada a la Coordinación provincial del partido. “Sabe leer el mapa de cada campaña de una forma diferente, porque no es lo mismo una campaña municipal que unas europeas”. Y en esto sería Romaní un alumno aventajado. “Si viene fulano, él decide hacer un acto de determinado formato y en determinado sitio; y si viene mengano, pues plantea otra cosa completamente distinta y en otro sitio”, clarifican.

Ese trabajo de “tensión en positivo” que realiza desde la coordinación provincial y esa capacidad de ver cómo hay que dirigir y ejecutar una campaña, en función de la convocatoria que sea y también del momento puntual del calendario que sea -“no son lo mismo unas elecciones en diciembre que unas en pleno mes de julio como las del año pasado”, puntualizan- le sirven al PP para tener muy claro que el gran artífice de sus cuatro victorias electorales consecutivas es Ignacio Romaní.