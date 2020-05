Las playas de la provincia de Cádiz: Las imágenes de los primeros chapuzones 'oficiales' en fase 2

Comienza la fase 2 y con ella, los baños en muchas playas de la provincia empiezan a permitirse. Los vecinos de San Fernando, El Puerto o Barbate se han podido dar este lunes el primer chapuzón, al que no ha faltado el Levante. Las autoridades siguen pidiendo precaución, por un lado, para seguir guardando las medidas de seguridad por el coronavirus y, por otra, al adentrarse en el mar, ya que en muchos lugares aún no ha empezado la temporada y no hay servicios de playa.