Cuántas personas siguen desalojadas en Cádiz por las inundaciones

Miles de vecinos de la provincia de Cádiz continúan fuera de sus casas unos días después de las consecuencias de la borrasca Leonardo y de Marta. En total, este lunes 9 de febrero hay todavía 4.437 personas desalojadas, según el 112 de Andalucía. Aún así, en el día de ayer comenzó el regreso para muchos de los evacuado, como fue el caso de los habitantes del Poblado de Doña Blanca.

Según la Junta de Andalucía, en estos momentos hay 1.847 personas fuera de sus casas en Jerez. Otras 1.987 de Grazalema, quienes permanecen en Ronda a la espera de lograr el visto bueno para la vuelta a la normalidad. También continúan fuera de sus domicilios 398 personas en Arcos, 82 en Vejer, 66 en Barbate, 50 en Ubrique y 7 en Setenil. Los habitantes de San Martín del Tesorillo ya están de nuevo en sus hogares.

El caso más sonado es el de Grazalema, al ser el único pueblo que tuvo que ser desalojado al completo por el riesgo de hidrosismo y corrimientos de tierra. Los grazalemeños fueron realojados en el Pabellón El Fuerte de Ronda y en hoteles y apartamentos. Este pasado fin de semana tuvieron permiso para volver a sus casas para recoger a sus mascotas y medicación. La vuelta a la normalidad para todas estas personas queda supeditado del comportamiento del terreno en Grazalema, a lo que digan los estudios geológicos que se están llevando a cabo en ella. Y, por supuesto, de que el tiempo conceda una tregua. En un principio, el propio presidente de la Junta de Andalucía, adelantó que podrían volver hasta pasados unos siete días.

Los desalojados por las inundaciones desencadenadas por el río Guadalete

Las zonas rurales de Jerez y Arcos estaban en vilo antes de que Leonardo apareciera con sus chaparrones definitivos. La crecida del río Guadalete obligó a que la gente abandonara sus casas a la espera de que las lluvias cesaran y las presas terminaran de desembalsar el excedente de los embalses de Arcos y de Bornos. Una vez hecho eso, quedaba esperar cómo se comportaba el río y controlar todo lo posible los daños. El Puerto también llegó a estar avisado, con la consiguiente evacuación de Doña Blanca, pero sin llegar a sufrir tanto las consecuencias. Algunos vecinos de Arcos y Jerez ya han podido volver, pero un buen número continúa a la espera.

Las calles de Ubrique volvieron a ser ríos

Otro fin de semana más, en Ubrique han asistito atónitos, aunque esta vez con más crudeza, al espectáculo de cómo la naturaleza se abre paso por encima de las construcciones del hombre. El río Ubrique creció y pidió su sitio en el municipio serrano, lo que causó hasta más de 300 desalojos. Por suerte, en Ubrique la situación pudo controlarse y ya solo quedan 50 personas fuera de sus casas.

Las comunicaciones por carretera en la provincia están limitadas por los efectos del temporal. En muchos de los casos, el firme se ha hundido por completo o han aparecido importantes socavones que la hacen intransitable. En otros, balsas de agua impiden el avance.

Zona Norte N-1 (Campiña de Jerez y noroeste provincial)

CA-3101 (El Barroso), en Jerez. Cortada entre el km 0,5 y el 5,1.

CA-3102 (Macharnudo). Cortada entre el km 1,8 y el 5,6.

CA-3104 (Guadalcacín – Las Mesas). Cortada entre el km 7 y el 7,75.

CA-3108 (Lomopardo). Cortada en el km 4,8.

CA-3109 (El Portal). Cortada entre el km 0 y el 2.

CA-3110 (La Ina I). Cortada entre el km 0 y el km 14.

CA-3112 (de acceso a La Barca de la Florida). Cortada entre el km 0 y el 1,7.

CA-3113 (Puerto Real–La Ina I). Cortada entre el km 2,6 y el 12, y entre el km 13 y el 17,90.

CA-3400 (Santa Teresa), en Rota. Cortada en su totalidad.

CA-4102 (Las Mesas). Cortada entre el km 1,8 y el 3,3 por desbordamiento del arroyo Salado.

CA-4107 (Torrecera-Paterna). Cortada entre el km 0 y el 7.

CA-5101 (Arcos – Granadilla). Cortada entre el km 2 y el 12.

De este listado sale la CA-4106 (El Torno-La Barca de la Florida), que ha sido ya abierta al tráfico según el organismo provincial y que hasta ahora permanecía cortada en su totalidad.

Zona Norte N-2 (Sierra de Cádiz)

CA-6101 (Nacimiento), en Bornos. Cortada entre el km 0 y el 0,3.

CA-6105 (Alberite), en Villamartín. Cortada en su totalidad.

CA-8100 (Puerto Serrano). Cortada en su totalidad.

CA-8102 (Prado del Rey-Zahara). Cortada en su totalidad.

CA-8104 (La Albuera), en Ubrique. Cortada en su totalidad.

CA-8105 (Acceso a Los Hurones), en Ubrique. Cortada en su totalidad.

CA-9100 (Madrigueras), en Algodonales. Cortada en su totalidad.

CA-9101 (Olvera–Coripe). Cortada entre el km 0 y el 8.

CA-9102, de acceso a Olvera desde la A-384. Cortada en su totalidad.

CA-9104 (Grazalema–Zahara. Las Palomas). Cortada en su totalidad.

CA-9107 (Lora) de acceso a Alcalá del Valle. Cortada entre el km 0 y el 8,5.

CA-9108 (Romaila), en Torre Alháquime. Cortada en su totalidad.

CA-9109 (Algodonales-Olvera). Cortada entre el km 5,5 y el 15,8.

CA-9112 (Arroyomolinos), en Zahara de la Sierra. Cortada en su totalidad.

CA-9113 (El Gastor–Setenil). Cortada entre el km 0 y 4 y entre el 8 y el 14,5.

CA-9118 (Acceso a Setenil). Cortada en su totalidad.

CA-9120 (Setenil–Torre Alháquime). Cortada en su totalidad.

Zona Sur S-3 (Campo de Gibraltar)

CA-8200 (San Pablo–San Martín). Cortada entre el km 4 y el 23.

CA-8201 (Jimena-Puerto Galis). Cortada entre el km 2,7 y el 29.

CA-9200, de acceso a Los Ángeles, en Jimena. Cortada en su totalidad.

CA-9210 (Santuario), en Tarifa. Cortada entre el km 3,4 y 4.

Zona Sur S-4 (La Janda, Bahía de Cádiz y Litoral Oeste)