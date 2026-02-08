El agua que fluye por la superficie de Ubrique no sólo procede de las canalizaciones controladas y supervisadas para aliviar la presión del alcantarillado. En la zona del Algarrobal, algunas de las viviendas están construidas sobre el propio canal del río, un canal que ha terminado por reventar debido a la importante cantidad de lluvia registrada en el pueblo. En algunos casos, como el de la primera vivienda, los técnicos han decidido abrir aperturas en la fachada para evitar que el agua terminara acumulándose en su interior.

En un segundo caso, el del garaje, el agua ha llegado a reventar el suelo, con lo que se ha abierto la puerta para darle igualmente salida.