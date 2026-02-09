Estado de las carreteras en Cádiz: seguimiento a los cortes por inundaciones y hundimientos por daños severos por las borrascas

Socavón en la carretera de acceso a Villamartín

La circulación por buena parte de las carreteras de la provincia de Cádiz continúa siendo casi un imposible en algunos casos. Las vías han resultado gravemente dañadas después de días de cantidades extraordinaria de lluvias y que ha provocado cortes en algunos tramos por inundaciones o por hundimientos de la calzada.

La fotografía actual del estado de las carreteras según el último balance realizado por la Diputación de Cádiz este lunes es el siguiente:

Zona Norte N-1 (Campiña de Jerez y noroeste provincial)

CA-3101 (El Barroso), en Jerez. Cortada entre el km 0,5 y el 5,1.

CA-3102 (Macharnudo). Cortada entre el km 1,8 y el 5,6.

CA-3104 (Guadalcacín – Las Mesas). Cortada entre el km 7 y el 7,75.

CA-3108 (Lomopardo). Cortada en el km 4,8.

CA-3109 (El Portal). Cortada entre el km 0 y el 2.

CA-3110 (La Ina I). Cortada entre el km 0 y el km 14.

CA-3112 (de acceso a La Barca de la Florida). Cortada entre el km 0 y el 1,7.

CA-3113 (Puerto Real–La Ina I). Cortada entre el km 2,6 y el 12, y entre el km 13 y el 17,90.

CA-3400 (Santa Teresa), en Rota. Cortada en su totalidad.

CA-4102 (Las Mesas). Cortada entre el km 1,8 y el 3,3 por desbordamiento del arroyo Salado.

CA-4107 (Torrecera-Paterna). Cortada entre el km 0 y el 7.

CA-5101 (Arcos – Granadilla). Cortada entre el km 2 y el 12.

De este listado sale la CA-4106 (El Torno-La Barca de la Florida), que ha sido ya abierta al tráfico según el organismo provincial y que hasta ahora permanecía cortada en su totalidad.

Zona Norte N-2 (Sierra de Cádiz)

CA-6101 (Nacimiento), en Bornos. Cortada entre el km 0 y el 0,3.

CA-6105 (Alberite), en Villamartín. Cortada en su totalidad.

CA-8100 (Puerto Serrano). Cortada en su totalidad.

CA-8102 (Prado del Rey-Zahara). Cortada en su totalidad.

CA-8104 (La Albuera), en Ubrique. Cortada en su totalidad.

CA-8105 (Acceso a Los Hurones), en Ubrique. Cortada en su totalidad.

CA-9100 (Madrigueras), en Algodonales. Cortada en su totalidad.

CA-9101 (Olvera–Coripe). Cortada entre el km 0 y el 8.

CA-9102, de acceso a Olvera desde la A-384. Cortada en su totalidad.

CA-9104 (Grazalema–Zahara. Las Palomas). Cortada en su totalidad.

CA-9107 (Lora) de acceso a Alcalá del Valle. Cortada entre el km 0 y el 8,5.

CA-9108 (Romaila), en Torre Alháquime. Cortada en su totalidad.

CA-9109 (Algodonales-Olvera). Cortada entre el km 5,5 y el 15,8.

CA-9112 (Arroyomolinos), en Zahara de la Sierra. Cortada en su totalidad.

CA-9113 (El Gastor–Setenil). Cortada entre el km 0 y 4 y entre el 8 y el 14,5.

CA-9118 (Acceso a Setenil). Cortada en su totalidad.

CA-9120 (Setenil–Torre Alháquime). Cortada en su totalidad.

Zona Sur S-3 (Campo de Gibraltar)

CA-8200 (San Pablo–San Martín). Cortada entre el km 4 y el 23.

CA-8201 (Jimena-Puerto Galis). Cortada entre el km 2,7 y el 29.

CA-9200, de acceso a Los Ángeles, en Jimena. Cortada en su totalidad.

CA-9210 (Santuario), en Tarifa. Cortada entre el km 3,4 y 4.

Zona Sur S-4 (La Janda, Bahía de Cádiz y Litoral Oeste)

CA-3206 (Pago del Humo). Cortada en km 12.

CA-5200 (Pajarete). Cortada entre el km 4 y el 14.

CA-5201 (Naveros). Cortada entre el km 8,5 y el 9,3.

CA-6200 (Alcalá–Paterna). Cortada entre el km 7 y el 8.

Por su parte, los datos ofrecidos por la Subdelegación del Gobierno actualizados el domingo a última hora son:

N-340 (Cádiz-Vejer) Km 36 T.M. Vejer y P.J. Barbate. Carretera cortada por desprendimiento. Vía alternativa A-48, A-2233 y A-314.

A-314 ( N-340 pk 36,712 – Barbate ) Pk 0 al 0,900 TM de Vejer y PJ de Barbate. Cortado por desprendimiento. Acceso a Barbate por el Puente Antiguo.

A-381 (Jerez-Los Barrios), TM y PJ de Jerez, cortado todos los ramales de entrada y salida den el km 1., cortado el carril derecho sentido jerez a la altura del km 79,5 por socavón. Cortado carril derecho pk75.6-75.2(D) por lengua de barro.

A-373 R-1 (Prado del Rey – A-373). PK 0 AL 1 T.M de Villamartín P.J Arcos de la Frontera por hundimiento de la calzada.

A-373 (Villamartín – A-384 – Algatocín). Km 5 al 16. T.M. Villamartín, Prado del Rey y P.J. de Arcos de la Frontera y Ubrique por hundimiento y rotura del asfalto en pk-11, estrechamiento de carril derecho en el km.37 por hundimiento de calzada.

A-374 (Algodonales- Ronda) T.M. Algodonales y P.J. Arcos Frta. Km 0 al límite provincia por caída de piedras.

A-2002 (Los Albarizones - El Puerto de Santa María) km. 4 al 10,500 T.M. y P.J. de Jerez y Puerto de Santa María. Corte total por inundación.

A-2075 (A-491 – Rota) km 0 al 2,350. T.M. y P.J. de Rota. Corte total por hundimiento.

A-2202 (Jedula – Junta los Ríos) desde la A-382 a Rotonda Carrefour TM y PJ de Arcos F. Cortada por inundación.

A-2231 (Barbate – Zahára de Atunes) km 0,000 al 9,700, TM y PJ Barbate cortada por desprendimientos.

A-2302 (Grazalema-Ubrique). Km 0 al 13. T.M. Villaluenga y P.J. Ubrique corte carretera por deslizamiento de calzada. En km 13,5 grietas en calzada.

A-7276 (Cuevas del Becerro-Alcalá del Valle). pk 11.100 al 15,360. T.M. Alcalá del Valle P.J. de Arcos de la Fra., corte de carretera por deslizamiento de Talud.

A-8126 (Morón-Algodonales) km 30 al 33,200 T.M. Algodonales y P.J. Arcos Fra. Carretera hundida. Desvío por la Muela.

La situación en tiempo real de las carreteras gaditanas también se puede consultar a través de la Dirección General de Tráfico (DGT).