Graves daños en la carretera A-374 que une Algodonales con Ronda

Los continuos temporales que azotan a la provincia de Cádiz en los últimos días siguen teniendo su impacto en la red de carreteras. La A-374, que une Algodonales con Ronda, ha quedado inutilizada en varios tramos tras los graves daños provocados tras las intensas lluvias, según ha informado la Policía Local de Algodonales.

Esta situación interrumpe la conexión directa con Ronda y otras poblaciones cercanas, afectando a la movilidad de los vecinos, a los servicios esenciales y al acceso de suministros y recursos externos. Se ruega no utilizar esta vía -en ambos sentidos- y optar por rutas alternativas hasta nuevo aviso.

Desde Algodonales la movilidad se reduce al no tener conexión con Ronda, ni hacia Zahara de la Sierra por la A-2300. También tienen afectación por desprendimientos, grietas e inundaciones carreteras secundarias de la provincia como las CA‑9101, CA‑9107 o A‑7276, lo que limita las alternativas de circulación.

Sí se puede transitar con precaución, advierte la Policía Local de Algodonales, por la A‑384 hacia Olvera, Puerto Serrano, Villamartín y Jerez (aunque matiza que están en servicio los tramos principales y que los accesos secundarios pueden estar afectados), además de por la A-4/AP-4 hacia Sevilla.

A la A-374 se refería el sábado, Pedro Barroso, alcalde de Torre Alháquime, sobre la única opción que tenían para llegar al hospital de Ronda, tras abrir las brigadas de la Diputación un pequeño hueco en la carretera que une el pueblo con Olvera "para no estar completamente aislados, pero por la que hay que circular con muchísima precaución". Desde la localidad tenían que dirigirse a Olvera y desde allí a Algodonales para tomar la carretera a Ronda. Esta larga ruta resulta con el estado de la A-374 inviable.

Por su parte, la alcaldesa de El Gastor, Isabel Moreno, recuerda en su perfil de Facebook que la A-374, con destrozos en ambos sentidos, es la que conecta el municipio con el resto de provincia de Cádiz y con Sevilla.