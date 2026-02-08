Regresan a sus casas los vecinos desalojados del Poblado de Doña Blanca en El Puerto

Unos vecinos tapian parte de la puerta de entrada a una vivienda en el desalojo del Poblado de Doña Blanca por la crecida del Guadalete.

Los vecinos del Poblado de Doña Blanca, en El Puerto, que fueron desalojados de sus casas el pasado jueves 5 de febrero ante la crecida del río Guadelete, han podido comenzar volver a sus casas este domingo, un retorno progresivo y ordenado. La decisión llega después de que se haya celebrado este 8 de febrero una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) en el Ayuntamiento donde se ha evaluado el comportamiento del río durante esta noche así como la situación en el mismo poblado, donde Bomberos y personal de Apemsa trabajan en el achique del agua.

Según los últimos informes actualizados, tanto el caudal como la altura del río continúan descendiendo de forma favorable, lo que permite avanzar con prudencia y responsabilidad hacia el retorno seguro de los vecinos, garantizando su vuelta con total seguridad. Además, y según señala el alcalde del municipio, Germán Beardo, las obras de construcción de emergencia del dique el sábado y el achique continuo han logrado frenar que el agua avanzara y llegara a las casas.

Aunque los equipos operativos continúan trabajando sobre el terreno, no existe riesgo para las personas ni para las viviendas, por lo que, desde las 13:00 horas ya han podido regresas a sus hogares.

Limpieza de las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo

Asimismo, el alcalde ha informado de que, a partir del lunes 9 de febrero, comenzarán los trabajos de limpieza y puesta a punto del Poblado de Doña Blanca y en las zonas más afectadas por las últimas borrascas como Cañada del Verdugo, Zona Norte o los entornos costeros de Valdelagrana y Costa Oeste. El alcalde ha destacado que el tanque de tormentas -aún en fase experimental- ha funcionado cumpliendo su objetivo e impidiendo que la zona de Crevillet se inunde como en otras ocasiones.

Además, el primer edil ha anunciado que también este lunes se realizará una evaluación detallada de los desperfectos provocados por las lluvias de las últimas semanas, con el objetivo de poner en marcha un plan municipal de actuación para la reparación y mejora de las vías públicas afectadas.

El Puerto de Santa María recupera a partir de mañana la normalidad en el conjunto de la ciudad y todos los servicios estarán operativos. De este modo, se retoman las clases presenciales en todos los colegios e institutos. Reabren sus puertas las instalaciones deportivas municipales, las bibliotecas y salas de estudio, así como el cementerio, parques, pinares y jardines municipales. Desde hoy domingo, a las 13.00 horas, quedan abiertos los accesos a las playas.

El Puerto ya ha solicitado a la Junta de Andalucía bajar el nivel de Emergencia a nivel 1.

El alcalde ha agradecido la labor de los servicios operativos, el comportamiento de los vecinos de Doña Blanca, que llevaban fuera de sus casas desde el jueves, y la colaboración de los portuenses y empresarios locales, con una mención especial a los trabajadores de Eulen que han atendido a los afectados en el pabellón habilitado.

Ha añadido que en los próximos días se esperan nuevas lluvias y ha pedido precaución a la ciudadanía mientras el dispositivo municipal continuará en alerta.

El nivel medio del río Guadalete ha descendido a 6,50 metros, por debajo de los 6,80 que alcanzó el pasado viernes, cuando marcó su máximo histórico, según los datos de la Dirección General de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía.

Por su parte, en Jerez se mantendrá el dispositivo de medidas preventivas en el casco urbano, especialmente en las zonas más bajas, ante las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología de fuertes lluvias para este lunes.