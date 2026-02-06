Las marismas portuenses, a vista de pájaro después de las últimas lluvias de la borrasca Leonardo

Una vista de las marismas portuenses, con una gran cantidad de agua.

Las marismas portuenses han sido vitales estos días ante la gran afluencia de agua a la desembocadura del Guadalete.

En esta imagen facilitada por Campus Ocio Verde se puede ver a vista de pájaro la gran cantidad de agua que ha absorbido este ecosistema, suavizando así el impacto de las mareas hacia el tramo final del río.

En palabras del consultor ambiental y presidente de Salarte Juan Martín Bermúdez, “las marismas del Guadalete están prestando un servicio invaluable, absorbiendo miles de metros cúbicos de agua dulce y absorbiendo el impacto de las mareas".

En la tarde del jueves el Ayuntamiento optó por desalojar a los vecinos del Poblado de Doña Blanca ante una posible crecida del río Guadalete y los arroyos cercanos al Poblado, aunque finalmente el agua, según la información que ha trascendido hasta ahora, no ha llegado a entrar en las viviendas.