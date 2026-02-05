La situación está muy complicada en Arcos, donde llueve de manera constante por la borrasca Leonardo. Desde esta madrugada se está procediendo a desalojar a muchos vecinos. Han salido ya unas 5.000 personas de la urbanización del Santiscal, la más poblada del pueblo. También se desalojado de manera parcial el geriátrico Lago de Arcos y a primera hora de la mañana, la Guardia Civil procedía al desalojo de todo el Barrio Bajo. En La Pedrosa, una pedanía del pueblo, unas 250 personas han tenido que salir de sus casas por la proximidad del río Guadalete, que baja ya muy crecido, y con la previsión de que aumente más su canal con la apertura de una nueva compuerta del pantano de Bornos.