La presa de Bornos abre otra compuerta y puede causar más inundaciones en el curso del Guadalete

Los servicios de Emergencia están trabajando en la presa del embalse de Bornos, que se encuentra al 100% de ocupación. Fuentes oficiales han explicado a Diario de Cádiz que se ha logrado abrir una nueva vía para soltar mayores caudales de agua. Este pantano lleva aliviando desde el miércoles por la noche, después de recibir los importantes caudales que le llegan desde la Sierra de Cádiz por el río Guadalete. También se está trabajando en la presa de Arcos, que está situada aguas abajo.

Los equipos han trabajado para aumentar el volumen de vaciado, tanto de Bornos como de Arcos, y no causar desperfectos en las presas. La situación, en estos momento, está bajo control.

La consecuencia es que el desembalse del pantano de Bornos está causando problemas de inundación en el curso medio del río Guadalete, en las poblaciones de Arcos y Jerez, mientras se está muy pendiente de El Puerto. El embalse de Bornos ha regulado bien los caudales que le llegaban desde la Sierra de Cádiz, pero en la madrugada del jueves alcanzó el lleno total.

Los desembalses de días anteriores dejaron un volumen de llenado que se consumió pronto por los 581 litros por metro cuadrado caídos en la Sierra el miércoles. Como Bornos desagua en el lago de Arcos con un caudal mayor al de vaciado de este segundo pantano, se produce una primera inundación en los alrededores.

Pero el problema está aguas abajo, en el Barrio Bajo de Arcos y las poblaciones y núcleos de la zona rural de Jerez. Según estas mismas fuentes, los desalojos de vecinos pueden extenderse a lo largo de hoy jueves. La barrida rural de La Pedrosa, en Arcos, también ha sido desalojada al mediodía.