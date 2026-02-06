El Tiempo
Las previsiones de lluvia en Grazalema para las próximas horas
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín

Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas

Arcos está rodeada de agua en las últimas horas por el efecto de las lluvias de Leonardo y la crecida del río Guadalete, en nivel rojo

Vídeo: el río Guadalete invade el puente del Algarrobo

06 de febrero 2026 - 14:56

El río Guadalete a su paso por Arcos discurre con fuerza y ganando cada vez más espacio a estructuras como el puente del Algarrobo. El área rural arcense ha sufrido los efectos de las lluvias, quedando casas bajo el agua y barriadas rurales completamente incomunicadas. Esto llevó a desalojos en los últimos días. La presa de Arcos no para de liberar agua al estar al límite de su capacidad, haciendo que el caudal del río pueda subir aún más en las próximas horas.

Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
1/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
2/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
3/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
4/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
5/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
6/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
7/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
8/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
9/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
10/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
11/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
12/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
13/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
14/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
15/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
16/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
17/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
18/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
19/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
20/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
21/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
22/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
23/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
24/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
25/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
26/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
27/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
28/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
29/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
30/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
31/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
32/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
33/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
34/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
35/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
36/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
37/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
38/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
39/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
40/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
41/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
42/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
43/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
44/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
45/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
46/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
47/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
48/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
49/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
50/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
51/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
52/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín
Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas
53/53 Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas / Jesús Marín

También te puede interesar

Lo último

stats