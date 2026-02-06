Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas

El río Guadalete a su paso por Arcos discurre con fuerza y ganando cada vez más espacio a estructuras como el puente del Algarrobo. El área rural arcense ha sufrido los efectos de las lluvias, quedando casas bajo el agua y barriadas rurales completamente incomunicadas. Esto llevó a desalojos en los últimos días. La presa de Arcos no para de liberar agua al estar al límite de su capacidad, haciendo que el caudal del río pueda subir aún más en las próximas horas.
1/53Las imágenes de las inundaciones en Arcos: la espectacular crecida del río Guadalete por la apertura de las presas/Jesús Marín
