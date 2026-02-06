El río Guadalete en Arcos invade el puente del Algarrobo, en el barrio bajo de este municipio de la Sierra de Cádiz
El río baja con fuerza por Arcos y su nivel ya supera prácticamente el puente del Algarrobo, cerca del de San Miguel
Inundaciones en Cádiz, en directo
La apertura de compuertas de la presa de Arcos está permitiendo que el Guadalete baje con mucha fuerza. El nivel del río es tal que prácticamente ya supera el puente del Algarrobo, el que conecta con el barrio bajo de este municipio serrano.