Los vecinos de Grazalema podrán entrar al pueblo para recoger animales o medicinas

El Ayuntamiento de Grazalema, que fue desalojado al completo el pasado jueves ante los peligros por el colapso de su acuífero, ha puesto en marcha este sábado un sistema de entradas "puntuales, muy restringidas y de corta duración", para que los vecinos puedan recoger y atender a sus animales y documentación, medicamentos y dispositivos médicos. Las entradas se harán en compañía de efectivos de la Guardia Civil.

Según informa el Consistorio, los vecinos que requieran acceder a sus viviendas deberán enviar un mensaje de WhatsApp al número 638100748 indicando nombre, dirección, teléfono de contacto y necesidad. Se concreta que si el motivo es recogida de animales hay que indicarlo; y en el caso de que sea proporcionales alimentación, deben tener en cuenta que habrá que dejarla para varios días.

Desalojo al completo de Grazalema

Hay que recordar que la totalidad de los vecinos de Grazalema, unos 1.200, tuvieron que abandonar el pueblo el pasado jueves 5 de febrero, una medida impuesta por la Junta de Andalucía después de que se detectaran varios seísmos provocados por la acumulación de agua en el subsuelo. Muchos de estos vecinos fueron trasladados a Ronda, municipio que los acogió en instalaciones deportivas, apartamentos y hoteles. Sobre cuánto durará este desalojo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya avanzó que la situación se mantendrá igual al menos durante una semana.

Mientras, diez expertos en hidrología del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), siguen sobre el terreno la situación del acuífero.