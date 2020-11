El nivel de riesgo del coronavirus en Cádiz: ¿subirá la alerta a 4 en toda la provincia?

La Junta de Andalucía anunció la semana pasada que cerraba perimetralmente Andalucía, que establecía un toque de queda a las 22:30 y que la hostelería tenía que cerrar a las diez y media de la noche. Eran las principales medidas, -acompañadas de otras en el deporte, en los eventos o en las instalaciones municipales- ante una situación que colocaba a buena parte de la comunidad en nivel 4 de riesgo, según anunció Juanma Moreno.

En la provincia, casi la mitad se pintaba en rojo cerrándose también los municipios de los distritos de Jerez, Costa Noroeste y la Sierra. Sin embargo, el resto se quedaba en naranja: la Bahía de Cádiz, la Janda y el Campo de Gibraltar, al menos hasta el 9 de noviembre, indicaban desde el Gobierno andaluz.

Pero , ¿por qué estábamos en estos niveles? ¿hay posibilidad que, tras la subida importante en los datos de este martes, toda la provincia esté en rojo? Aunque la Junta no ha explicado exactamente qué cifras exactas se superan en Cádiz sí señala las pautas a seguir para ello en el BOJA donde se establecían las nuevas medidas hasta ahora, y cuatro niveles diferentes: 1 de una situación de absoluta normalidad, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, como máxima alerta. Intentemos analizarlo.

Cómo se establecen los diferentes niveles

La Junta se basa, entre más parámetros, en el documento 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19' aprobado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se establece el marco de actuación con distintos niveles de alerta sanitaria según un conjunto de indicadores epidemiológicos y de capacidad asistencial y de salud pública. En el mismo se proponen una serie de indicadores y unas valoraciones que colocarían a cada territorio en un nivel u otro. Entre ellos la incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, en 7 días, la incidencia en mayores de 65 años, el porcentaje de positivos entre las pruebas realizadas, el porcentaje de casos que se conoce su trazabilidad y por supuesto el número de hospitalizaciones, la ocupación de camas tanto en planta como en uci de casos covid y el porcentaje que representan respecto al número total.

El Gobierno andaluz indica que la decisión de escalar en la intensidad de las actuaciones de respuesta debe venir guiada por una evaluación del riesgo que "además de los indicadores citados, tendrá en cuenta otros posibles indicadores incluidos los cualitativos y los referentes a equidad en salud y vulnerabilidad social". Afirma además, que "tanto la tendencia como la velocidad de cambio deben tener un peso específico en esta valoración".

"Esta evaluación de riesgo debe ser un proceso continuo que determine en qué escenario se encuentra el territorio evaluado con objeto de detectar de forma temprana señales de que el escenario puede estar cambiando", queda reflejado en el BOJA y así lo explicó Juanma Moreno en su anuncio del miércoles pasado. De momento, así quedaría hasta el 9 de noviembre salvo circunstancia excepcional, aunque no se sabe si la rapidez de la subida de los datos traerá cambios. De momento, hoy ha descartado un confinamiento total inminente.

Subida de la incidencia

A espera de lo que determinen las autoridades, lo cierto es que basándonos, en los niveles que se explican en el documento del Consejo Interterritorial de Sanidad, la tasa provincial situaría a Cádiz al completo a nivel 4, con una tasa de 320 casos por 100.000 habitantes en 14 días y 167, 6 en los últimos 7 días, los dos en color rojo. Por distritos sanitarios, como ha establecido las restricciones el Gobierno, también estarían en estos nieles al menos en estas dos semanas, aunque lo cierto es que siguen en peor situación Jerez-Costa Noroeste y la Sierra.

Los que están ahora en nivel 3, la Bahía de Cadiz-La Janda y el Campo de Gibraltar tiene una tasa de 253,5 y 240 respectivamente, mientras que los distritos cerrados están en una incidencia de 355,0 en Jerez-Costa Noroeste, y 572,5 en la Sierra.

En cuanto a la incidencia en mayores de 65 años, otro indicador que se puede conocer a través de los datos de la web de la Consejería de Salud, señala una tasa de 493 casos por cada 100.000 habitantes entre gaditanos de 65 y 84 años, y de 166 en los mayores de 84. Esto sería nivel importante de riesgo también, que estaría más alto en los distritos cerrados: la Sierra y Jerez-Costa Noroeste, sobrepasando los 400 casos entre sus vecinos de 65 y 84 años.

También otro dato es la trazabilidad de los casos, es decir de cuántos casos de los detectados, conocemos el origen, si sabemos los contactos de los positivos. De las estadísticas oficiales que la Junta ofrece a su web poco se puede conocer al respecto pero sí se conocen el número de brotes cada semana a nivel provincial. Los datos de la semana pasada apuntaban a 36 focos activos en la provincia con más de un centenar de casos. Sin embargo, entonces habían sido cerca de 1.300 los contagios sumados, con lo que no se sabe si de resto no se conoce el origen o no.

Preocupante aumento las hospitalizaciones en Cádiz

Y por último pero seguro que uno de los más importantes es el nivel de hospitalizaciones. De hecho, parece que la situación que ya tenía la semana pasada el hospital de Jerez fue clave para el cierre los distritos sanitarios. Y ahora mismo la situación empeora también en los hospitales de Cádiz, con pacientes en número similar a la primera ola.

En sus estadísticas diarias la Junta Andalucía ofrece datos a nivel provincial pero no por hospitales. Según datos que fueron recogidos por Europa Press, el número total de camas hospitalarias en la provincia de Cádiz -en centros del SAS, concertados y privados- asciende a 2.387 y ahora sería 274 las que están ocupadas por personas contagiadas con Covid, que serían un 11, 4%. Las camas en UCI total serían 232, con lo que un 18,1% ya estarían ocupadas por pacientes por coronavirus. Sería ya un nivel considerable de riesgo según el semáforo de Sanidad.

Según el plan de contingencia presentado en septiembre para 3.000 hospitalizaciones en Andalucía ( a la que se puede llegar en breve) se contempla un escenario de 404 ingresos (13,4%) , de los que 60 serían pacientes en UCI. "En dicho escenario se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos centros asistenciales en función de las necesidades y presión epidemiológica, contando para ello con la red de recursos públicos de la provincia", apuntaba entonces la Junta.