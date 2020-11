Coronavirus Cádiz: ¿Cuáles son las nuevas medidas para practicar deporte?

¿Puedo seguir jugando al fútbol con mis amigos? ¿puedo ir al gimnasio? ¿hacer clases grupales? Las nuevas medidas de la Junta y los niveles de riesgo de coronavirus han establecido también diferentes restricciones para la actividad deportiva pero se podrá seguir ejerciendo con un protocolo y con prudencia y responsabilidad.

En sus redes sociales la Junta de Andalucía, la Consejería y Deporte Andaluz han resumido en un cuadro las principales indicaciones que se establecen en el BOJA para la actividad deportiva en instalaciones convencionales y no convencionales (incluidos gimnasios y academias de baile) según cada nivel de riesgo, y que de momento estarán vigente hasta el 9 de noviembre. Se suman al ya conocido uso obligatorio de la mascarilla para el deporte no federado siempre que no se puede mantener la distancia de 1,5 metros.

En el caso de la provincia de Cádiz tendríamos que fijarnos en las establecidas para los niveles 3 (en los que se encuentra ahora la Bahía de Cádiz, la Janda y el Campo de Gibraltar) y el 4 (para la Sierra, Jerez y la Costa Noroeste). En este último no se permiten espectadores en ningún evento y los vestuarios tendrán una ocupación mínima: 1 persona cada cuatro metros.

Nivel 4 (Jerez, Costa Noroeste y Sierra)

Se establece un límite del aforo para la práctica físico-deportiva del 40% en espacios deportivos convencionales al aire libre, así como en los espacios deportivos convencionales cubiertos.

En los eventos deportivos, entrenamientos y competiciones, no habrá espectadores. El límite horario para el desarrollo de las actividades y eventos deportivos será las 22:30 horas.

Si la naturaleza del deporte fuera de competición hace inviable mantener la distancia de seguridad establecida, en cualquier caso, debe limitarse el número máximo de deportistas y constituir grupos estables de no más de 15 deportistas en deportes colectivos o de equipo II, atendiendo a la definición realizada en el anexo del Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el Deporte de Rendimiento de Andalucía, y de 6 deportistas en el resto de deportes. En el caso de que la práctica de este tipo de deportes sea libre y no organizada, se recomienda realizar la práctica con grupos estables de deportistas.

Las actividades aeróbicas o clases grupales de baile deberán diseñarse y planificarse con un aforo máximo de 6 personas.

Nivel 3 (Bahía de Cadiz, Janda y Campo de Gibraltar)