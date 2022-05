La falta de maquinistas que sufre Renfe retrasa la vuelta de todos los trenes Alvia a Madrid

Lo cierto es que el proceso de selección de este personal especializado no es ni sencillo ni rápido. Desde Renfe se destaca que "para que un maquinista se incorpore a una residencia concreta, además del título de conducción, es necesario cumplir otros requisitos que alargan el proceso aún más hasta su incorporación (como habilitaciones de material y de la propia línea en la que vaya a operar, sumar horas en prácticas, etc)".

¿Es un problema compartir tren con Sevilla?

Desde Renfe se defiende el sistema de viaje a través del billete integrado, el que obliga a ir a Sevilla en un Media Distancia y de allí a Madrid en el AVE, una vez que no hay suficientes servicios en el Alvia. Se afirma, al contrario de los denunciado por usuarios, que este sistema no favorece a los clientes que utilicen estos trenes desde Sevilla, restando plazas a los que compran el billete en Cádiz. "No son plazas para una provincia u otra. Se trata de una opción más que se suma a la oferta de trenes directos y que está a disposición de cualquier cliente. Es una opción más de viaje que complementa a los trenes directos. No sólo en Cádiz".