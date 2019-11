La subida espectacular de Vox y el batacazo no menos espectacular de Ciudadanos quizás hayan empañado otra victoria clara de un PSOE que puede presumir a día de hoy de ser la fuerza política hegemónica en la provincia de Cádiz. La sanluqueña Irene García, secretaria provincial del Partido Socialista desde julio de 2012, analiza en esta entrevista la nueva situación política y el principio de acuerdo firmado el martes entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

–Nueve victorias y una derrota para el PSOE desde que es usted secretaria provincial. ¿Se ha convertido usted en un talismán para su partido?

–Nueve victorias y, además, la única derrota, la de las generales de 2016, fue realmente un empate técnico, ¿eh? (Risas) Pero no, no, nada de ser un talismán. Sería injusto personalizar esos triunfos en una sola persona. Esto es la consecuencia del trabajo de un equipo que es muy solvente y que le aporta al PSOE de Cádiz estabilidad, cercanía en la acción política y, sobre todo, credibilidad. Todo ello ha contribuido a unos éxitos electorales que, evidentemente, son clave para la buena marcha de cualquier proyecto político.

–Suele usted vanagloriarse de la unidad que hay hoy en el PSOE pero yo más bien veo que hay una tregua, lo cual no deja de ser importante viendo cómo estaba su partido en esta provincia antes de su llegada a la secretaría general. Pero las distintas familias socialistas siguen estando ahí.

–Pues yo no lo veo una tregua, porque esa palabra tiene mucho de provisionalidad, como si todo el mundo estuviera esperando el fin de un ciclo, y no es el caso. En el PSOE de Cádiz hay hoy tranquilidad. Donde antes había luchas encarnizadas ahora hay una convivencia pacífica. Las distintas sensibilidades están ahí, es cierto, pero ahora todas tienen su espacio dentro del partido.

–Es curioso cómo el pasado domingo el PSOE prácticamente calcó sus resultados del pasado mes de abril en la provincia.

–Es cierto, el resultado terminó siendo muy bueno, sobre todo porque temíamos que hubiera una desmovilización en nuestro electorado. Y al final los pocos votos que perdimos fue por esa bajada general de la participación. Yo creo que lo mejor de todo es que el PSOE de Cádiz ha sabido fidelizar el voto, y eso es muy importante. E incluso hasta me atrevería a decir que hemos crecido porque a diferencia de PP, que ha sufrido el sorpasso de Vox en esta provincia, a nosotros jamás nos adelantó Podemos por la izquierda, e incluso ahora nos hemos separado aún más de ellos.

–A la vista del resultado final que se ha producido en España, ¿cree que realmente eran necesarias estas nuevas elecciones?

–Sí, claro que eran necesarias. Es que después de las elecciones generales de abril en España se produjo un bloqueo político inexplicable. Ni desde la izquierda, ni desde la derecha nos han dejado gobernar y de ahí que nos hayamos visto obligados a llegar a otras elecciones. La principal consecuencia de estas nuevas votaciones es ya estamos a las puertas de tener al fin un nuevo Gobierno. Eso ya es un logro importantísimo que claramente viene a demostrar que estas nuevas elecciones sí han servido para algo.

–¿En las filas de su partido cree que hay preocupación o recelos por la posible entrada de Podemos en el Gobierno de España?

–No, no. Hay una evidencia y es que, a priori, un gobierno de coalición jamás es la opción preferida por cualquier partido político. Todas las formaciones salimos en todas las elecciones a ganar y a gobernar en solitario. Pero cuando eso no es posible pues lo que toca es ser generosos y humildes. Tampoco yo quería gobernar en la Diputación de Cádiz mediante un pacto de gobierno con otro partido (La Línea 100x100), pero es lo que tocaba y además ese acuerdo está funcionando muy bien. Así que la militancia socialista lo que piensa es que el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos es una experiencia por explotar. Y ese acuerdo, además, es lo que ha elegido la gente en estas elecciones.

–¿No le ha sorprendido la rapidez con la que se fraguó y se anunció ese principio de acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias?

–Quien quiera ver tacticismo en la medida que ha tomado Pedro Sánchez, se equivoca. Aquí lo que hay es urgencia y lo que ha puesto por delante el presidente del Gobierno es el interés general de España. La decisión de Pedro Sánchez va en consonancia con lo que piensan los militantes del PSOE. Y quien lea los 10 acuerdos programáticos que se han cerrado con Unidas Podemos verá ahí nuestro programa electoral. Y punto. En ese acuerdo no hay ninguna línea roja que se haya saltado el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista. Con lo cual no hay motivos para las alarmas. Aún hay que negociar el acuerdo, pero estoy convencida de que el presidente va a salir respaldado.

–Ese acuerdo no parece haberle gustado mucho a Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía. ¿Qué opina usted, que tiene también a diputados de Podemos y de IU en el pleno de la Diputación de Cádiz?

–Por lo general mi experiencia con Podemos y con IU no es mala, quitando algunas actitudes en clave municipal que no entendí pero que terminaron pagando en las urnas. Creo que salvo el caso de la ciudad de Cádiz, donde sigue muy fuerte, Podemos ha demostrado que no es una herramienta útil para los ciudadanos. Eso sí, yo no he tenido ningún problema con ellos, como ha sucedido por ejemplo con las gestiones en torno a Valcárcel o en otros asuntos en los que ha habido lealtad por ambas partes. Y lo de Teresa Rodríguez ha sido una pataleta inexplicable.

–¿Cómo valora el auge experimentado por Vox en toda España y también en esta provincia?

–La subida de Vox hay que analizarla con detenimiento y yo la miro desde dos puntos de vista. Porque por un lado veo que hay un voto de cabreo que se ha ido a ese partido por la novedad, y eso es preocupante porque no todo lo nuevo es bueno. Vox ha calado en zonas donde jamás tenía que haber calado. Y después hay otra lectura que quien la tiene que hacer es el PP. Y es que Vox le ha dado el sorpasso al Partido Popular en ciudades que son claramente de derechas. Es que en Algeciras ha ganado Vox y allí hay un alcalde del PP que además es una referencia de ese partido en toda la provincia. Todos estamos preocupados por la subida de Vox pero creo que en el PP tienen que estarlo mucho más. En cualquier caso, y como dije la noche del domingo, creo que el PSOE ha sido el único partido que ha sabido frenar a Vox porque ningún alcalde de IU lo ha logrado en las localidades donde gobiernan.

–¿Y cómo influirá esa subida de Vox en el futuro?

–Estoy convencida de que Vox va a utilizar estos resultados para ejercer aún más presión en el Gobierno de Andalucía. Por eso el PSOE se va a dedicar a partir de ahora a explicarle a los ciudadanos con todo detenimiento hasta dónde va a llegar esa influencia de Vox en el Gobierno andaluz. Porque van a intentar recortar en ayudas sociales y en dependencia y todo ello marcado por una ideología claramente xenófoba y machista. Nos tememos lo peor pero los socialistas vamos a estar muy vigilantes.