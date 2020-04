Coronavirus Cádiz: Instrucciones de la Junta para elaborar pantallas faciales de protección para los sanitarios

Son muchas las iniciativas particulares, de empresas, de entidades que están queriendo aportar su grano de arena en la lucha contra el coronavirus. Entre ellas, está la elaboración de pantallas faciales de protección, que desde Cádiz se están produciendo cada día para enviar a los profesionales sanitarios. Desde el Cádiz Club de Fútbol hasta la Armada, pasando por Navantia o personas que tienen en sus negocios o viviendas impresoras 3D.

Ante tal avalancha de solidaridad, la Consejería de Salud y Familias ha redactado un documento técnico con instrucciones específicas para la producción de estas pantallas. en busca de un modelo homologado. Este documento, que ha sido validado por un grupo de expertos de la propia Consejería, los hospitales universitarios Reina Sofía y Virgen del Rocío, el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) y la Fundación Progreso y Salud, contiene indicaciones para la producción de dos modelos mediante impresión 3D: con visera alta y con visera baja.

Ambos modelos cuentan con 3 elementos: pantalla, visera y cinta elástica de ajuste, para los cuales se recogen en el documento especificaciones técnicas. Adicionalmente, en los próximos días se publicarán nuevos modelos recomendados para la fabricación por inyección.

Asimismo, este documento (que se puede encontrar en la página de la Consejería) incluye instrucciones para el envío de este material a los centros, que deben contar con la siguiente documentación: persona o entidad que lo manda (si es red de usuarios es deseable listado de los “makers” que mandan material), protocolo de dichos equipos (ficha técnica del equipo: material, si tiene protocolo limpieza, etc) y unidades incluidas en el envío. Las entregas de material se realizarán a las direcciones que cada centro determine, promoviéndose una entrega centralizada en los mismos que permita una gestión más eficiente del mismo.

Por otro lado, el documento técnico indica que dichas pantallas de protección no son un EPI de protección facial y que solo protegen frente a salpicaduras. También se destaca que deben ser de un solo uso (no son esterilizables) y llegar al profesional con unas condiciones de higiene óptimas, además de usarse con las medidas de protección adecuadas en ambientes de riesgo medio-alto de COVID.

Otro elemento a destacar que refleja el documento es una recomendación de desinfección en función del tipo de material del que estén confeccionadas, para que se aplique en todos los centros de trabajo donde se vayan a usar.

Actualmente existen muchas iniciativas, mayoritariamente de ciudadanos (Coronavirus Makers Andalucía, por ejemplo) que quieren colaborar con la situación actual y están imprimiendo el soporte de la cabeza en impresoras 3D en material plástico y enviando a centros asistenciales y no asistenciales. Si bien la mayoría de ellos están organizados e intentan compartir modelos de impresión, materiales, etc., los modelos hasta el momento no estaban validados ni se basaban en uno homologado.

Con este documento se pretende homogeneizar esta tarea, facilitando el trabajo a empresas y particulares y, lo que es más importante, garantizando la seguridad de los profesionales sanitarios.