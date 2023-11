“No conviene relajarse y olvidarse de las vacunas justo antes de la Navidad”

La campaña de vacunación de gripe y covid avanza a menor ritmo que en los últimos años. Desde que arrancara el pasado 9 de octubre, en la provincia se ha inoculado con la dosis de la gripe a 166.169 personas, mientras que 110.765 han recibido la del covid. Son datos inferiores a los de 2022 pero normales tras las campañas masivas puestas en marchas por la pandemia de coronavirus.

El doctor David Moreno, director del Plan de Vacunación de Andalucía, dialogó ayer con este diario y confirmó que la población está más relajada, “entre otras cosas por culpa del cambio climático. Hemos tenido temperaturas muy altas hasta hace pocos días y eso hace que la gente sea más reacia”.

Sin embargo, advierte, “el virus de la gripe ya está circulando. Lo notamos en los datos de las urgencias y los ingresos hospitalarios, además de en los muestreos que realizamos desde la Consejería. Van aumentando y calculamos que el pico de la gripe este año se situará en torno a finales del mes de diciembre”.

Moreno aprovecha la conversación para lanzar “un llamamiento” para que la población “no se relaje. No conviene olvidarse de las vacunas y lanzarse a la vida social lógica de estas fiestas. No quiero decir con esto que la gente no salga, pero que aprovechen para vacunarse”.

Plan Andaluz de Vacunación

Recuerda el responsable del Plan Andaluz de Vacunación que los mayores de 60 años deben vacunarse contra la gripe y el covid por tener un mayor riesgo de ingresos e incluso fallecimiento al contagiarse. También recuerda que deben hacerlo los menores de 60 con patologías crónicas, con diabetes, cardiopatías o enfermedades inmunodepresoras. Además, hace hincapié en que desde hace dos años todos los niños menores de 5 años son vacunados de la gripe. “Muchos padres lo saben pero otros no y es conveniente avisarles de que son los primeros en infectarse”.

Al preguntarle cuál es la incidencia de covid actualmente en la provincia dijo que “está bajando después del pico que se experimentó entre finales de septiembre y octubre. No es raro que la onda epidémica vuelva a tener otra subida a finales de año, que no será, obviamente, como las de antes, pero sí que afectará a muchas personas”.

Omicrom y su nueva variante

En este 2023 la que está circulando es una variante de Omicrom denominada XBB. “Los que han pasado el covid con esa variante Omicrom se defienden bien y, normalmente, lo pasan sin complicaciones. Podría decirse que es un covid leve, pero la vacuna que hemos preparado lleva esa nueva variante, por lo que aconsejamos a la población de riesgo que no dude en ponérsela”.

Moreno insiste en que las personas mayores, aunque no tengan patologías, tienen más riesgo de pasar un covid severo si obvia la campaña de vacunación.

El doctor reconoce que el pasado año hubo un pico muy alto de Gripe A en diciembre pero que “lo más sorprendente fue la cantidad de casos de Gripe B, como nunca, que hubo casi en la primavera. No es lo habitual desde luego pero hay que estar preparados. Por eso animamos a que no se olviden de vacunarse. En los últimos años habíamos estado muy protegidos con las mascarillas y el pasado nos cogió desentrenados. En las provincias del norte, cuando el frío arrecia y se hace más vida en el interior, comprobamos que sube la incidencia. Aquí en Andalucía, como podemos combinar las reuniones al aire libre con otras dentro de establecimientos y casas siempre se nota menos”. Al preguntarle si la sequía podría influir en la mayor transmisión vírica dijo que “no, no influye ese aspecto”, y terminó volviendo a lanzar un mensaje muy serio: “Lo más seguro para todos es que se vacunen”.