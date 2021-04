La confirmación del cerrojazo de Airbus desata una tormenta política

Las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en las que ya daba por hecho el cierre de la planta de Airbus Puerto Real, han generado una cascada de reacciones políticas la provincia. Al ser preguntado por el futuro de la planta, cuya viabilidad ha sido puesta en duda por la dirección de Airbus, Moreno señaló que su Gobierno está “en contra de cualquier cierre que suponga la destrucción de empleo en Andalucía”. “Es verdad que la empresa nos ha explicado en numerosas ocasiones las razones que motivan ese cierre. Nosotros lo que hemos pedido es que los cierres sean dialogados y negociados con el comité de empresa al objeto de que tengan el menor impacto posible en términos laborables”, dijo Moreno.

Una de las primeras voces en afear a Moreno su sinceridad fue la de la líder de la oposición en Andalucía y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, que precisamente se desplazó ayer a la Sierra de Cádiz para una visita a los municipios de El Bosque, Prado del Rey y Olvera.

Díaz recriminó al presidente de la Junta que se convirtiera en “el portavoz de la empresa Airbus anunciado su cierre” en vez de poner “los medios a su alcance” para salvar la factoría de Puerto Real. La líder de la oposición incidió en que “desgraciadamente” el Gobierno de Juanma Moreno no tiene “sensibilidad en materia de empleo con esta provincia”. Y puso como ejemplo la visita reciente de la ministra de Industria, Reyes Maroto, que “se reunió con los trabajadores, se puso a disposición de un acuerdo con la empresa y los trabajadores para evitar el cierre de la planta de Airbus”.

Díaz reiteró en un encuentro en el Ayuntamiento de El Bosque que “Moreno Bonillla no puede ser el portavoz de la empresa anunciado el cierre. Lo que tiene que hacer es poner los medios a su alcance, sentarse a trabajar con el Gobierno de España, con el Ministerio, la empresa y los trabajadores para salvar la planta de Puerto Real. Pero venir aquí y hacerse portavoz del cierre de la empresa y no defender los derechos de Cádiz, Puerto Real y los trabajadores no es el cometido de un presidente de la Junta de Andalucía”, subrayó.

A su juicio, Andalucía está en “un momento muy importante para salvar el tejido industrial. Con un millón de parados no estamos para perder ni plantas como el caso de Puerto Real ni empresas como Abengoa ni cada una de las posibilidades de crecimiento ni generación de empleo en nuestra comunidad”. Así que exigió al presidente de la Junta que “abandone la confrontación y la propaganda y que ponga sensibilidad a Andalucía y que se ponga a currar para el mantenimiento del empleo”.

Críticas de Teresa Rodríguez

En el mismo sentido se pronunció la parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez, de Anticapitalistas, que afeó a Moreno que haga de “recadero” y “mayordomo” de Airbus al “dar por hecho el cierre de la planta de Puerto Real, algo que ni siquiera la empresa ha hecho público”.

“Resulta vergonzoso ver al presidente andaluz haciendo de recadero de la gran patronal, de mayordomo”, espetó Rodríguez, que acusó al presidente andaluz de ser “un pusilánime, incapaz de defender los puestos de trabajo de la gente”.“No puede ser que de todas las fábricas de Airbus de España y Europa, sólo se vaya a cerrar la de Puerto Real por parte de una empresa que no ha hecho su riqueza por sus méritos, que ha recibido millones en subvenciones públicas y tiene una parte de participación pública”, añadió.

'Kichi': "es el enterrador de la Bahía"

El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, también se mostró muy crítico con el presidente de la Junta. El regidor lamentó que en vez de hablar “de lo que le debe” la Junta de Andalucía a la ciudad, como Valcárcel o la Ciudad de la Justicia, “ha venido a quitarnos lo que nos queda”.

Tras calificarlo como “enterrador de la Bahía y de los interesas de los gaditanos”, aseguró que ejerce el papel de “perito faldero de los intereses económicos de una empresa que ha recibido millones de euros de dinero público por parte del Gobierno español y que tiene participación estatal”.

En este sentido, afirmó que el presidente tiene la intención de hacer lo mismo que hizo con Delphi la entonces presidenta Susana Díaz, es decir, “nada, el vacío, la obediencia a los intereses del capital”.

Acompañado del concejal de Fomento, Carlos Paradas, consideró que “debería partirse la cara ante el Gobierno de España para que éste aumente la participación y la presencia en el consejo de administración” de la empresa aeronáutica. Si España pintase más, estoy convencido de que los trabajadores de Puerto Real no tendrían que pagar el pato de los intereses económicos de la empresa”.

El primer edil de Cádiz exigió al presidente de la Junta que “se quite el uniforme de siervo” y se ponga el “mono de trabajo para que Cádiz tenga un futuro industrial porque ya está bien de que nos condenen a un futuro que no nos merecemos”. También lanzó dardos al Gobierno de España para que “ponga a la SEPI a trabajar de una vez por todas por un nuevo modelo productivo para la Bahía de Cádiz y Andalucía, para que el único futuro que tengan nuestros niños y niñas no sea sólo ponerse el mandil, por muy honrosa que sea esa profesión”.Por otro lado, hizo un llamamiento para que la ciudadanía participe mañana en la manifestación que partirá a las doce del mediodía de la plaza de San Juan de Dios convocada por la confluencia sindical a favor de los trabajadores de Airbus.