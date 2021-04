Susana Díaz: "El presidente de la Junta no puede hacerse portavoz del cierre de Puerto Real"

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, recrimina al presidente de la Junta de Andalucía que se haya convertido en “el portavoz de la empresa Airbus anunciado su cierre” en vez de poner “los medios a su alcance” para salvar la factoría de Puerto Real.

La líder de la oposición dijo este jueves en una visita a la Sierra que “desgraciadamente” el Gobierno de Juanma Moreno no tiene “sensibilidad en materia de empleo con esta provincia”, a raíz del anuncio del cierre de esta firma aeronáutica. Y puso como ejemplo la visita reciente de la ministra de Empleo que “se reunión con los trabajadores, se puso a disposición de un acuerdo con la empresa y los trabajadores para evitar el cierre de la planta de Airbus”.

Díaz reiteró en un encuentro en el Ayuntamiento de El Bosque que “Moreno Bonillla no puede ser el portavoz de la empresa anunciado el cierre. Lo que tiene que hacer es poner los medios a su alcance, sentarse a trabajar con el Gobierno de España, con el Ministerio, la empresa y los trabajadores para salvar la planta de Puerto Real. Pero venir aquí y hacerse portavoz del cierre de la empresa y no defender los derechos de Cádiz, Puerto Real y los trabajadores no es el cometido de un presidente de la Junta de Andalucía”, subrayó.

Díaz sostiene que Andalucía está en “un momento muy importante para salvar el tejido industrial. Con un millón de parados no estamos para perder ni plantas como el caso de Puerto Real ni empresas como Abengoa ni cada una de las posibilidades de crecimiento ni generación de empleo en nuestra comunidad”. Así que exigió al presidente de la Junta que “abandone la confrontación y la propaganda y que ponga sensibilidad a Andalucía y que se ponga a currar para el mantenimiento del empleo”.