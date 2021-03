La ministra de Industria insiste a los sindicatos en que Airbus aún no ha decidido el cierre de Puerto Real

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha insistido a los sindicatos en que Airbus aún no ha decidido el cierre de la planta de Puerto Real. Éste es el mensaje que trasladó a UGT y CCOO en un encuentro mantenido en la noche de este domingo y en el que asistieron entre otros la presidenta de la Diputación, Irene García, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Pacheco, según el responsable de FICA-UGT en Cádiz, Antonio Montoro.

"Nos han dicho que la decisión no está tomada", ha indicado Montoro, que ha señalado que la ministra se comprometió a establecer "un calendario de visitas a la provincia" para controlar "el mantenimiento de los puestos de trabajo" como condición de las ayudas de 100 millones de euros al sector aeronáutico que contempla el plan pactado entre el Ejecutivo y Airbus.

Asimismo, UGT reclamó que el propio Ministerio coordine una mesa por la industria de la provincia ya que los políticos locales "se dedican a meterse el dedo en el ojo unos a otros mientras caen los trabajadores y trabajadoras cuando hemos sido pioneros en la industria automovilística y aeronáutica y líderes en la naval".

Por su parte, el secretario general de Industria de CCOO-Cádiz, Jesús Serrano, hizo una valoración positiva del encuentro y destacó que Maroto "conoce a la perfección la situación de la industria en Cádiz, no sólo la aeronáutica sino también naval". "Nos reiteró que uno de los compromisos del plan aeronáutico es que no se pierde ni un puesto de trabajo en el sector aeronáutico", señaló Serrano, que insistió también en que "no hay comunicación oficial" sobre el posible cierre de la planta de Puerto Real.

"Le planteamos la necesidad de buscar un tercer sector para la industria de Cádiz, como el de las energías renovables, por las sinergias que tiene con el naval y el aeronáutico", resaltó Serrano.

Reyes Maroto llegó ayer a Cádiz para participar este lunes en una apretada agenda de contactos, que ha arrancado a primera hora de la mañana con un foro con el sector turístico de la provincia en la Diputación. A continuación, se reúne con la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, y la delegada del Gobierno, Sandra García. Y finalmente, se desplaza a Jerez para inaugurar una exposición.