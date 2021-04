Teresa Rodríguez critica que Moreno sea "el recadero" de Airbus

La parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez, de Anticapitalistas, ha criticado hoy que el presidente andaluz, Juanma Moreno, haga de "recadero" y "mayordomo" de Airbus al "dar por hecho el cierre de la planta de Puerto Real, algo que ni siquiera la empresa ha hecho público".

En unas declaraciones remitidas a los medios, Teresa Rodríguez se ha referido así a las declaraciones que hizo ayer en Cádiz el presidente andaluz al ser preguntado por la situación de esta planta, cuya viabilidad ha sido puesta en duda por la dirección de Airbus. "Nosotros evidentemente estamos en contra de cualquier cierre que suponga la destrucción de empleo en Andalucía. Es verdad que la empresa nos ha explicado en numerosas ocasiones las razones que motivan ese cierre. Nosotros lo que hemos pedido es que los cierres sean dialogados y negociados con el comité de empresa al objeto de que tengan el menor impacto posible en términos laborables", dijo Juanma Moreno.

Unas palabras que, según Teresa Rodríguez, suponen que el presidente andaluz vino a Cádiz "a dar por hecho el cierre, algo que ni siquiera la empresa ha hecho públicamente". "Resulta vergonzoso ver al presidente andaluz haciendo de recadero de la gran patronal, de mayordomo", ha espetado. Rodríguez ha acusado al presidente andaluz de ser "un pusilánime, incapaz de defender los puestos de trabajo de la gente".

Rodríguez ha apuntado que "no puede ser que de todas las fábricas de Airbus de España y Europa, sólo se vaya a cerrar la de Puerto Real", que está además ubicada en "una de las zonas con más desempleo estructural". "No puede ser por parte de una empresa que no ha hecho su riqueza por sus méritos, que ha recibido millones en subvenciones públicas y tiene una parte de participación pública", ha añadido.