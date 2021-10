La batalla de una familia de Chiclana por recuperar a su hija de tres años: "La Junta secuestra a los niños"

Milagros se despertó ayer pensando que sería la última vez que vería a su hija de tres años, con la que no convive desde febrero de 2020 después de que la Junta de Andalucía decidiese retirarle a la niña y trasladarla de urgencia a una familia de acogida. Desde entonces, Mila, como la suelen llamar, y su marido Jorge acuden cada semana al punto de encuentro establecido por el Servicio de Menores en la Plaza Mina de la capital gaditana para ver a su hija. Ayer, dicen, lo hicieron bajo la advertencia de que podía ser la última vez, pues la niña ha pasado ya a un proceso de guarda con fines de adopción. "Afortunadamente, volveré a ver mi pequeña la semana que viene, aunque el procedimiento de preadopción sigue adelante", comenta la madre, satisfecha por una parte al saber que habrá una próxima visita y aterrada, por otra, ante la idea de perder la custodia de su hija para siempre.

Este matrimonio de Chiclana relata "la pesadilla" que sufre desde febrero de 2020, cuando la Junta de Andalucía les retiró a su hija. "En esas fechas, vivíamos en la casa de mi padre, el abuelo materno de la niña, porque ni mi marido ni yo teníamos trabajo ni ingresos para alquilar una vivienda", explica Mila.

"La casa no era muy grande, sólo contaba con dos habitaciones", comenta Adelardo, el abuelo. "Además, mi hija y su marido solían montar un puesto en el mercadillo de Chiclana, por lo que había muchos enseres y objetos que guardábamos allí". Aun sin grandes lujos, "a mi nieta no le faltaba de nada. Iba a la guardería, pasaba el control del niño sano, estaba bien de peso...", enumera el abuelo.

En estas circunstancias, los técnicos de Servicios Sociales avisaron a los familiares de que debían limpiar y despejar el inmueble para que estuviese en unas condiciones óptimas. Eso fue el 18 de febrero de 2020. "Al día siguiente se llevaron a la niña", narra Adelardo.

"El 19 de febrero vinieron técnicos del Servicio de Menores junto a varios policías a buscarnos. Me dijeron que íbamos a casa de mis suegros pero no, nos engañaron, fuimos al cuartel de la Guardia Civil de Chiclana por separado, mi marido en un coche y mi hija y yo en otro. Una vez allí, me quitaron a la niña. Para ello, tuvieron incluso que esposarme", afirma Mila, que recuerda que, en todo momento, se opuso a esta medida de la Junta.

Los padres decidieron acudir a los tribunales para recuperar la tutela de la menor. Así, tras ir a juicio, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cádiz falló en su contra y argumentó que la situación familiar había mejorado pero no lo suficiente, razón por la que decretó el desamparo provisional de la niña. Los progenitores recurrieron entonces la sentencia dictada en primera instancia y ahora están a la espera de que la Audiencia de Cádiz se pronuncie al respecto.

"En este punto del procedimiento, nos parece descabellado que la Junta de Andalucía inicie los trámites con fines de adopción de la menor cuando aún la Audiencia de Cádiz no ha resuelto el asunto", comenta la abogada de la familia, Tamara Huelga.

Lo cierto es que, en los meses transcurridos, la situación de Mila y Jorge ha cambiado bastante. "Hemos conseguido una casa para nosotros, además de trabajo. Le comenté todo esto a los técnicos de la Junta, pero me dicen que ya es tarde", se lamenta la madre. "No lo entiendo. Hemos encontrado trabajo y nuevo hogar en plena pandemia, lo que no ha sido nada fácil teniendo en cuenta todas las restricciones que había; y, pese a ello, la niña ha entrado en trámites de preadopción", dice Mila ya con lágrimas en los ojos. "Esto no se puede permitir", afirma Jorge mientras sujeta a su esposa del hombro. "La Junta secuestra a los niños".