La Audiencia de Cádiz recomienda el teletrabajo ante las intensas lluvias de la borrasca Leonardo
La medida persigue garantizar la seguridad de los trabajadores mientras esté activa la alerta meteorológica
Suspendidas las clases presenciales en toda la provincia de Cádiz
El presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, el magistrado Manuel Estrella, ha emitido una instrucción este martes,3 de febrero, en la que recomienda a todos los funcionarios de la Administración de Justicia, así como a abogados, procuradores y graduados sociales, que opten por la modalidad del teletrabajo ante las intensas lluvias y fuertes vientos que se esperan en la provincia gaditana durante el paso de la borrasca Leonardo.
"En atención a la situación de alerta meteorológica actual y con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores de la Administración de Justicia, así como de los profesionales de este ámbito, se insta al empleo prioritario de medios on line y de trabajo a distancia en todas aquellas tareas que puedan desarrollarse por esta vía", reza la nota.
Esta medida "estará en vigor" mientras permanezca "activa la citada alerta". Asimismo, señala el presidente de la Audiencia de Cádiz, "deberá aplicarse con carácter general, salvo en aquellos casos en los que la labor presencial resulte estrictamente necesaria".
La nota "solicita la máxima colaboración y responsabilidad" en el cumplimiento de esta instrucción.
