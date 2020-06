Adelante Cádiz presenta una veintena de medidas para la reconstrucción de la provincia por la crisis del coronavirus

El grupo provincial Adelante Cádiz defenderá una moción con más de una veintena de propuestas “claves” para “garantizar una respuesta social” a la crisis del COVID19 desde la Diputación Provincial. Para Adelante, “la pandemia provocada por el COVID-19 no solo ha generado una crisis sanitaria y asistencial, sino que sus efectos están generando una crisis social y económica en la que todavía no podemos predecir siquiera sus dimensiones totales. Desde el punto de vista de los recursos de las economías familiares, sobreviene esta situación sin que hayan podido superar en muchos casos los efectos de la crisis de 2008 y sin que, por ende, se pueda disponer del colchón social para que esa nueva crisis no la vuelvan a pagar las y los abajo”.

Adelante insiste en que las medidas que se adopten “no sean temporales y tengan un carácter de continuidad”. En este sentido, “las medidas que proponemos deben formar parte de un plan integral que ponga en el centro a las personas y a aquellos sectores que se han mostrado imprescindibles en esta crisis, así como a fortalecer aquellos puntos débiles que esta pandemia ha puesto al descubierto: los cuidados, la educación, la cultura, la necesidad de inversiones económicas para generar un empleo estable, la rgencia de fortalecer nuestros servicios públicos….”.

El grupo provincial defenderá que La respuesta “que debemos dar ante el COVID19 deben significar un cambio de rumbo. La reconstrucción de nuestra economía no va a pasar por las mismas políticas de siempre, que nos condenan al paro y a la precariedad, y que siempre se olvida de los sectores y olectivos más vulnerables”.

En este sentido, Adelante considera que “esta crisis está poniendo nuevamente de relieve el papel fundamental de las entidades locales para atajar los problemas cotidianos de la gente”. Y es, precisamente, en este contexto, “donde las diputaciones provinciales deben jugar un papel muy importante, ya que la cercanía les permite tomar medidas en función de las realidades concretas del territorio: dotando a los municipios -sobre todo los más pequeños- de recursos y medios para afrontar esta situación; guiando, coordinando, asesorando y sirviendo de altavoz a alcaldes y alcaldesas en sus necesidades y demandas, así como reforzando y ampliando su cartera de servicios y políticas sociales en pro a que las consecuencias sociales de esta crisis sanitaria y económica sean las menos posibles”.

Desde el punto de vista económico, Adelante defenderá que se siga desarrollando un análisis presupuestario sobre las distintas previsiones debido al estado de alarma, con el objetivo principal de “transferir a los ayuntamientos, prioritariamente a los municipios menores de 20.000 habitantes, para dotarles de recursos que les permitan dar respuesta a las necesidades del momento actual, especialmente para garantizar la contratación en servicios esenciales (limpieza y desinfección, trabajadores sociales, ayuda a domicilio, etc)”.

Otra de las medidas clave es “suscribir un crédito con una entidad bancaria para realizar préstamos sin intereses a los ayuntamientos que así lo soliciten, con un plazo de devolución lo suficientemente amplio para permitir que se realice a través de retenciones razonables en los ingresos mensuales que reciben los ayuntamientos, de manera que los importes de estas no comprometan la viabilidad económica de las corporaciones locales durante ese período”.

En materia de empleo, Adelante considera “imprescindible” poner en marcha un “plan extraordinario de empleo, con la implicación de Junta de Andalucía y el Gobierno central, que dé cabida también a sectores profesionales cualificados, con formación profesional y/o universitaria, y preste especial atención a los jóvenes. También que “se acelere las contrataciones y licitaciones que están en marcha y se han frenado por el estado de alarma”. Así, por ejemplo, recuerdan que ha licitaciones de subvenciones como las de economía bajo en carbono o planes provinciales de varios años atrás, cuya puesta en marcha “dinamizaría la economía local y provincial, además de, crear infraestructura locales”.

La propuesta general que Adelante contempla para el personal laboral de la Diputación es reforzar las plantillas para atender las necesidades del momento, al menos durante seis meses, para articular junto a los municipios menores de 20.000 habitantes políticas de choque ahora y a medio plazo

Así, por ejemplo, en las residencias de mayores y personas con discapacidad, se insta a incrementar el número de limpiadoras, auxiliares, enfermeras y personal de cocina: en los servicios sociales comunitarios, más educadores sociales, administrativos, educadores y de trabajadores sociales municipios de menos de 20.000 habitantes. Y en áreas de gestión tributaria, recuerdan que muchos ayuntamientos van a solicitar la reducción de tasas e impuestos como la basura y el agua, por lo que es importante que estos servicios cuenten con el personal necesario para atender la demanda de solicitudes.

Adelante destaca de vital importancia, “aumentar los mecanismos de fiscalización y control de las empresas y subcontratas adjudicatarias de servicios, para que se cumplan la normativa y recomendaciones en torno al COVID-19, especialmente en el servicio de ayuda a domicilio y limpieza”.

En materia social, Adelante propone la puesta en marcha, refuerzo y agilización de los trámites para la concesión de ayudas para garantizar el acceso a los suministros básicos, tanto ayudas económicas parael pago de los suministros básicos y alquiler, como cheques para hacer frente a la necesidad de cobertura alimentaria y de productos básicos, tanto de las familias ya incorporadas en los programas como aquellas nuevas familias que lo demandan.

En esta línea, el grupo provincial propone realizar de manera urgente el pago de las ayudas económicas de apoyo a la convivencia e inserción social, de nacimiento, de rehabilitación de vivienda y de emergencia que están pendientes del año 2019 y ampliar la partida económica destinada para este año, en como mínimo 2.5 millones de euros para poder paliar la situación extraordinaria del COVID-19.

También, atender a las necesidades básicas de los menores en riesgo de exclusión social. Por un lado, instando a la Junta de Andalucía a garantizar el Plan Syga. Por parte, como Diputación Provincial, realizando seguimiento por parte de los equipos profesionales de los servicios sociales comunitarios en la dotación de alimentos a los menores en riesgo de exclusión, planteando las posibles necesidades que se pudieran plantear ante la dotación alimentaria y necesidad de nuevos casos.

Cuestión “crucial” es poner en marcha un programa desde Epicsa para dotar de conectividad a las familias gaditanas con problemas de brecha digital con routers y tarjetas SIM para facilitar el desempeño educativo.

Asimismo, garantizar mediante la reconfiguración de los servicios de ayuda a domicilio con la incorporación de nuevas atenciones, el abono íntegro de la prestación del servicio, garantizando así que las auxiliares de Ayuda a Domicilio recibirán las retribuciones previas a la situación extraordinaria.

De “imprescindible” califica Adelante reforzar el seguimiento y la atención de mujeres víctimas de violencia de género y su familia a través de teleasistencia y coordinado con dispositivos de seguridad. También, prestar asesoramiento sobre la moratoria del pago de las hipotecas y ayudas al pago del alquiler, a través de un convenio de Colaboración con el Colegio de Abogados; así como atención psicológica a través de un convenio de colaboración con el Colegio de Psicólogos para atender de forma telefónica y/o telemática las necesidades emocionales tanto del entorno familiar de personas ingresadas como fallecidas, a las auxiliares de ayuda de domicilio y trabajadoras sociales así como a las trabajadoras de los centros y residencias.

Y finalmente, poner en marcha una campaña Informativa para la ciudadanía en general simplificando las instrucciones sobre el manejo de residuos en base a la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.