"Vendemos más caro porque compramos más caro. No tenemos la culpa"

Éstas van a ser una de las navidades más caras que se recuerdan. La subida del coste de la electricidad, unida a la de los combustibles y el transporte, y la repercusión que esto tiene en los productos básicos de consumo, están detrás del alza del coste de la vida.

En el Mercado Central de Cádiz, La Plaza de toda la vida, los pescaderos lamentan que el movimiento de clientes no ha sido el esperado para unas fechas a las puertas de las celebraciones navideñas. En cuanto a la famosa subida de los precios, disparidad de opiniones. Jesús Galán, del puesto de Paco de la Rosa. Indica que “el gallo ha bajado, estaba a 38 y ahora a 30 euros el kilo. Pero lo que ha bajado es el número de clientes, que debería haber subido”.

Juan Manuel Cano, del puesto Manolito, comenta que “hay subida en lo más demandado”. “La pescadilla estaba a cinco euros el kilo la semana pasada y ahora a siete. Y el mejillón ha subido también un poco”, afirma. Llega al puesto José Antonio Murga, de Mariscos Cádiz, también ubicado en la Plaza. “Hubo dos o tres semanas de subida y luego se estancó. No se ha vendido lo que se esperaba y muchos congeladores han tenido que sacar ya mucho género más barato o se lo comen con papas”, explica. Murga apunta que el sábado pasado, último día grande de compras antes de la Nochebuena, “pinchamos y no se vendió lo que se esperaba”. “Fue un fracaso”, apunta Cano. Murga argumenta que “nos ha afectado la cancelación de cenas de empresas y de reuniones familiares”.

Señala Faly Verdugo, del puesto Faly el Chicla, que el marisco “ha subido entre cuatro y cinco euros el kilo con respecto al año pasado y hay poco, lo que me queda ya está apartado”. Las costumbres han cambiado. Por eso concluye que “ya desde hace mucho no hay días fuertes porque la gente se está acostumbrando a comprar género desde noviembre cuando encuentra ofertas, Y lo va congelando”.

En el Mercado de la Concepción de El Puerto de Santa María el goteo de clientes para adquirir productos para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad es continuo, pero no es masivo ni mucho menos. Los pasillos y los puestos no están tan concurridos como otros años por estas fechas. Tampoco los precios son los mismos. Según los placeros consultados por este periódico se pueden haber incrementado un 25% respecto a las navidades de 2020.

"Los precios han subido, y bastante, en comparación al año pasado, por el tema del transporte, la gasolina y la electricidad. Son gastos que al final repercuten y quienes los pagamos somos los consumidores", subraya uno de los placeros, que cuenta con un puesto de recova al que no cesa de llegar un discreto goteo de clientes. Pese al alza de los precios y a que la plaza de abastos no está demasiado concurrida este martes, los comerciantes confían en que estos días previos a Nochebuena las ventas se animen. "La gente está esperando a ver cómo queda el tema de las restricciones en las cenas navideñas, el tema de los aforos. Nosotros estamos a la expectativa de los días gordos, que van a ser estas tres últimas jornadas previas al fin de semana festivo", confirma el placero. En ellos, el mercado estará abierto al público.

A la subida de los precios se une la delicada situación que atraviesan muchas familias, habituales de la plaza, como Loli Molina, que acude a diario al mercado y reconoce que ya lo tiene todo preparado para la cena de Nochebuena. "La subida de precios la he notado muchísimo", admite esta ama de casa. La cena va a consistir en un puchero, carne mechada, ensaladilla y algo de marisco, "pero sólo un poco, porque pueden entrar sarpullidos en el bolsillo", matiza con simpatía. Loli es viuda, vive de una pensión y este año le toca a ella cargar con la mayor parte del esfuerzo económico, ya que sus hijos son camareros y se han visto afectados por los ERTEs debido a la pandemia. En su casa van a ser ocho personas para el tradicional encuentro familiar.

Otro de los factores que ha influido en un menor volumen de ventas a estas alturas ha sido la anunciada huelga de transportistas, que ha empujado a muchos ciudadanos a realizar sus compras antes de lo que suele ser habitual. "Se nota menos fluidez de gente y esto es por la huelga de transportes que estaba anunciada, aunque los últimos días serán los más fuertes", concluye Juan Barrero, veterano vendedor de la plaza.

Compras por las nubes

A unos días de la primera gran cena de las fiestas en familia, las compras en el Mercado de Abastos de Chiclana, como en las de la mayor parte de localidades del entorno, tendrán este año un coste superior a las de las pasadas navidades, sobre todo en lo que se refiere a los productos más demandados en estas fechas.

Así lo confirmaban a este medio varios clientes habituales de La Plaza de Chiclana consultados durante los últimos días con vistas a conocer la actual situación de los precios de los productos típicos de las cenas navideñas, los cuales afirmaban que el coste de la cesta de la compra ya había subido en prácticamente todo desde hace meses, "y ahora con las compras de Navidad ya ha terminado de ponerse por las nubes", manifestaba uno de ellos.

Especialmente llamativa es la subida experimentada en productos como el marisco, con gambas cocidas que llegan a superar los 50 euros el kilo, u otros con gran demanda en esta fechas, como los solomillos de ternera o los entrecots, "unos productos que ven aumentado su precio, además, debido a la importante subida en la demanda que experimentan en estos días y que nos obliga a realizar más pedidos de lo habitual, que también nos cobran más caros por la subida del precio del transporte, el gasoil, etcétera", explicaba el propietario de un puesto de carne de La Plaza de Chiclana a este medio.

No obstante, alguna clienta también apuntaba a este respecto que "los precios llevan subiendo mucho tiempo, y no solo los de los productos típicos de estas fechas, sino también de aquellos que forman parte de la cesta de la compra del día a día, como la fruta o la verdura, algo que se nota en el dinero que se gasta a la semana y que es mucho más que hace unos meses".

Sin duda, ante la actual situación generalizada de subida de precios, muchas de las cenas y comidas de estas fechas serán las más caras en muchos años, ya que al aumento de los costes de los últimos meses se suma la habitual subida de precios que cada año por estas fechas se produce debido al incremento de la demanda en determinados productos.

San Fernando no es una excepción al incremento de los precios, como reconocen algunos detallistas del Mercado de San Antonio, donde se mezclan vecinos que hacen su compra diaria, con quienes se llevan algunos de los alimentos que degustarán en la cena de Nochebuena o Navidad.

"La gente está muy parada"

San Fernando no es una excepción, como reconocen algunos detallistas del Mercado de San Antonio, donde se mezclan vecinos que hacen su compra diaria, con quienes se llevan algunos de los alimentos que degustarán en la cena de Nochebuena o Navidad.

"Carísimo, todo está más caro que otros años y la gente está muy parada, demasiado", responde contundente Javi Caña. Pone varios ejemplos: "La almeja está a unos 16 euros, cuando lo normal es venderla a 12 o 14 euros" o "las bocas, de las que ha entrado poca cantidad, está a 30 euros el kilo y hace un año la vendí a 24". La merluza, el rape o el cabracho son algunos de los pescados que la clientela compra por estas fechas. "El rape entero son unos 18 euros el kilo, cuando suele estar a 10 o 12 euros. Si es al corte llega a 36 o 40 euros", apunta a la vez que atiende a un comprador que le pide un kilo de huevas, otro producto típico en muchas casas por Navidad. El cabracho está a 12 o 14 euros, y lo habitual es un precio de 8 a 10.

Magdalena no ha notado mucha diferencia en este pescado, el cabracho, que tiene en la pescadería a 12,80 euros, porque en alguna ocasión "lo he llegado a vender a 18 euros", apunta mientras una señora señala uno de los ejemplares con el que desvela va a hacer "sopa de pescado". El pargo, la urta, el robalo para hacerlos al horno son otras materias primas que los clientes se llevan normalmente en estas fechas navideñas. Si en general en el pescado no ha notado una subida, porque además "depende de la lonja diaria, de lo que entra", en los mariscos no puede decir lo mismo. Ya sea fresco o congelado el encarecimiento es evidente. "En congelado pueden ser un aumento de 4 o 5 euros", estima. El fresco, como el pescado depende de la cantidad de la que se disponga para pujar y de la demanda, que en esta época del año aumenta. "El kilo de langostinos de Sanlúcar lo he llegado a vender a 130 euros", ilustra, mientras escribe el cartel con el que anuncia que la langosta fresca la tiene a 72 euros el kilo.

Juan calcula en 2 o 3 euros lo que se ha incrementado el precio del marisco, "y pesar de todo se lo llevan", reconoce. Sus gambas están a 24 euros el kilo, igual que las cigalas que tiene en el expositor. Manuel habla, sin embargo, de subida "inasumible" porque asegura que algunos mariscos han duplicado su coste. "He comprado marisco por el precio en el que lo vendí el año pasado", desvela. Las bocas, a 40 euros, y las cigalas, que han multiplicado por dos su precio en cualquier tamaño, son los dos productos más caros.

Las carnicerías tampoco escapan de esta situación. José Manuel no duda en señalar a la ternera como el producto que más ha aumentado de precio respecto al año pasado. También el pollo. Falda rellena o pollo relleno son algunos de los productos hechos por él mismo que ofrece al público y en cuyo precio debe repercutir además el aumento del precio de la electricidad para poder ganarle algo a su trabajo. "De todas formas, sigo teniendo los mismos encargos de este tipo de cosas que el año pasado", apunta para mostrar la satisfacción de sus clientes con estas preparaciones por encargo.

Pepe de nuevo repite ternera como la carne que más se ha encarecido, "puede ser de media un 30%", además del pollo y el cordero, esta última que solo vende para estas fechas. "La pata de cordero ha pasado de 14 a 19 euros", aclara. Sus asiduos están optando por el pavo como preferencia para poner en la mesa algo distinto otros días del año.

Movimiento en Puerto Real

La Plaza de Abastos de Puerto Real, el Mercado más antiguo de Andalucía que aún conserva su uso, es en estos días un hervidero pese a que “el día más gordo suele ser el 23 de diciembre” para las compras típicas de la Navidad. “El 24 la gente ya quiere tenerlo todo comprado para tomarse la cervecita en el bar antes de meterse en la cocina”, dice Charo Damián, una de las veteranas de la Plaza.

Ella, como todos sus compañeros, ha visto como la cesta de la compra se ha encarecido respecto a otros años. “Ha subido todo, me imagino que por la subida de la luz, la gasolina y todo, porque no se salva nada dice”. Lo nota en el precio del pavo y del cordero, los productos estrella de estas fechas. “De momento la gente viene sabiendo que todo está más caro, porque los medios de comunicación no hablan de otra cosa, pero eso no quiere decir que no protesten y paguen a regañadientes”, dice Charo sonriendo. “Pero que nosotros no tenemos la culpa. Ponlo en el reportaje, que vendemos más caro porque compramos más caro”, apunta. En eso coincide Jesús López, también al frente de una recova. “La cosa se está animando en estos días, pero sí es verdad que todo está más caro”, dice.

En la verdura y en la fruta también se ha notado el incremento de precios. “Es un disparate todo”, dice Andrés López que está al frente de la frutería Manolín y que ya lleva varias generaciones en el Mercado. También cree que la subida de contagios está frenando un poco las compras. “Como el Covid está creciendo la gente está esperando porque hay mucha gente que no sabe si se va a reunir o no ni los que van a ser en la mesa, así que la cosa está un poco más tranquila”.

Pero quizás, donde más se ha notado el incremento es en el pescado. Ignacio Labrador, de la Pescadería ‘El Niño de la Bola’ pone un ejemplo. “Esta caja de pescadilla, de unos 25 kilos, la comprábamos hace nada por unos 70 u 80 euros y ahora nos la hemos traído por 140. En las últimas semanas el precio ha subido dos o tres veces y ya estamos casi en el doble”, explica.

Sin embargo, aunque pudiese parecer lo contrario, por la presencia asegurada en las mesas de Navidad, el marisco, al menos en la Plaza de Puerto Real, prácticamente mantiene el precio de siempre. La clave la tienen en la Pescadería Casares. “Al final lo que más sube es el pescado que se importa, por los gastos del transporte, pero los de cercanía se mantienen y ese es el caso del marisco. Así que hay que seguir apostando por el producto de la tierra”, apuntan en Casares. “Es más, es posible que en los próximos días, cuando ya casi todo el mundo esté servido, los precios incluso lleguen a bajar, pero ¿quién se arriesga a quedarse sin ellos?”, apostilla.

