El Mercado de Puerto Real mantiene los precios en el "marisco de cercanía"

La Plaza de Abastos de Puerto Real, el Mercado más antiguo de Andalucía que aún conserva su uso, es en estos días un hervidero pese a que “el día más gordo suele ser el 23 de diciembre” para las compras típicas de la Navidad. “El 24 la gente ya quiere tenerlo todo comprado para tomarse la cervecita en el bar antes de meterse en la cocina”, dice Charo Damián, una de las veteranas de la Plaza.

Ella, como todos sus compañeros, ha visto como la cesta de la compra se ha encarecido respecto a otros años. “Ha subido todo, me imagino que por la subida de la luz, la gasolina y todo, porque no se salva nada dice”. Lo nota en el precio del pavo y del cordero, los productos estrella de estas fechas. “De momento la gente viene sabiendo que todo está más caro, porque los medios de comunicación no hablan de otra cosa, pero eso no quiere decir que no protesten y paguen a regañadientes”, dice Charo sonriendo. “Pero que nosotros no tenemos la culpa. Ponlo en el reportaje, que vendemos más caro porque compramos más caro”, apunta. En eso coincide Jesús López, también al frente de una recova. “La cosa se está animando en estos días, pero sí es verdad que todo está más caro”, dice.

En la verdura y en la fruta también se ha notado el incremento de precios. “Es un disparate todo”, dice Andrés López que está al frente de la frutería Manolín y que ya lleva varias generaciones en el Mercado. También cree que la subida de contagios está frenando un poco las compras. “Como el Covid está creciendo la gente está esperando porque hay mucha gente que no sabe si se va a reunir o no ni los que van a ser en la mesa, así que la cosa está un poco más tranquila”.

Pero quizás, donde más se ha notado el incremento es en el pescado. Ignacio Labrador, de la Pescadería ‘El Niño de la Bola’ pone un ejemplo. “Esta caja de pescadilla, de unos 25 kilos, la comprábamos hace nada por unos 70 u 80 euros y ahora nos la hemos traído por 140. En las últimas semanas el precio ha subido dos o tres veces y ya estamos casi en el doble”, explica.

Sin embargo, aunque pudiese parecer lo contrario, por la presencia asegurada en las mesas de Navidad, el marisco, al menos en la Plaza de Puerto Real, prácticamente mantiene el precio de siempre. La clave la tienen en la Pescadería Casares. “Al final lo que más sube es el pescado que se importa, por los gastos del transporte, pero los de cercanía se mantienen y ese es el caso del marisco. Así que hay que seguir apostando por el producto de la tierra”, apuntan en Casares. “Es más, es posible que en los próximos días, cuando ya casi todo el mundo esté servido, los precios incluso lleguen a bajar, pero ¿quién se arriesga a quedarse sin ellos?”, apostilla.

La subida la notan los detallistas y, claro está, el público. “Yo es que vengo casi a diario a la plaza y voy comparando precios. Cuando veo que algo de lo que quiero está más baratito, me lo llevo”. Es la “estrategia” de Antonia Díaz una de las habituales en la Plaza. También a menudo va Remedios Pérez, quien defiende a ultranza el mercado en el que estuvo trabajando más de 40 años. “Yo siempre animo a la gente a que venga porque aquí hay calidad y precio”, dice. Además, aprovecha para pedir al Ayuntamiento “que lo arregle ya de una vez”, recordando el proyecto de remodelación del edificio que a punto está de comenzar.

“Aquí ha subido todo menos las pensiones. A ver si nos las suben al mismo ritmo que los precios”, dice Manuel Rodríguez, un jubilado de astilleros que espera en la cola de la frutería El Pincho. “Yo no sabría decirte cuánto, pero he notado que los precios tienen un porcentaje, que no es bajo, mayor que hace poco”.

Mari, una vecina de Puerto Real, se alegra de la vida que presenta el mercado y dice haber notado la subida, especialmente en el pescado. “Pero vamos, no como ha subido la luz, que este mes he pagado cien euros y yo pagana muchísimo menos”

Para animar las compras en el Mercado de Abastos, la asociación de detallistas ha vuelto a poner en marcha su sorteo de Navidad. Una gran cesta de productos típicos de estas fechas se expone en uno de los puestos que ahora están cerrados. Por cada diez euros de compra, los comerciantes entregan un boleto para un sorteo que se va a celebrar el 30 de diciembre.