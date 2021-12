La cesta de Navidad en los mercados de San Fernando: "Carísimo, todo está más caro que otros años"

Los clientes asiduos de los mercados habrán notado que los productos típicos de la mesa de Navidad han aumentado su precio de manera considerable este año. San Fernando no es una excepción, como reconocen algunos detallistas del Mercado de San Antonio, donde se mezclan vecinos que hacen su compra diaria, con quienes se llevan algunos de los alimentos que degustarán en la cena de Nochebuena o Navidad.

"Carísimo, todo está más caro que otros años y la gente está muy parada, demasiado", responde contundente Javi Caña. Pone varios ejemplos: "La almeja está a unos 16 euros, cuando lo normal es venderla a 12 o 14 euros" o "las bocas, de las que ha entrado poca cantidad, está a 30 euros el kilo y hace un año la vendí a 24". La merluza, el rape o el cabracho son algunos de los pescados que la clientela compra por estas fechas. "El rape entero son unos 18 euros el kilo, cuando suele estar a 10 o 12 euros. Si es al corte llega a 36 o 40 euros", apunta a la vez que atiende a un comprador que le pide un kilo de huevas, otro producto típico en muchas casas por Navidad. El cabracho está a 12 o 14 euros, y lo habitual es un precio de 8 a 10.

Magdalena no ha notado mucha diferencia en este pescado, el cabracho, que tiene en la pescadería a 12,80 euros, porque en alguna ocasión "lo he llegado a vender a 18 euros", apunta mientras una señora señala uno de los ejemplares con el que desvela va a hacer "sopa de pescado". El pargo, la urta, el robalo para hacerlos al horno son otras materias primas que los clientes se llevan normalmente en estas fechas navideñas. Si en general en el pescado no ha notado una subida, porque además "depende de la lonja diaria, de lo que entra", en los mariscos no puede decir lo mismo. Ya sea fresco o congelado el encarecimiento es evidente. "En congelado pueden ser un aumento de 4 o 5 euros", estima. El fresco, como el pescado depende de la cantidad de la que se disponga para pujar y de la demanda, que en esta época del año aumenta. "El kilo de langostinos de Sanlúcar lo he llegado a vender a 130 euros", ilustra, mientras escribe el cartel con el que anuncia que la langosta fresca la tiene a 72 euros el kilo.

Juan calcula en 2 o 3 euros lo que se ha incrementado el precio del marisco, "y pesar de todo se lo llevan", reconoce. Sus gambas están a 24 euros el kilo, igual que las cigalas que tiene en el expositor. Manuel habla, sin embargo, de subida "inasumible" porque asegura que algunos mariscos han duplicado su coste. "He comprado marisco por el precio en el que lo vendí el año pasado", desvela. Las bocas, a 40 euros, y las cigalas, que han multiplicado por dos su precio en cualquier tamaño, son los dos productos más caros.

Las carnicerías tampoco escapan de esta situación. José Manuel no duda en señalar a la ternera como el producto que más ha aumentado de precio respecto al año pasado. También el pollo. Falda rellena o pollo relleno son algunos de los productos hechos por él mismo que ofrece al público y en cuyo precio debe repercutir además el aumento del precio de la electricidad para poder ganarle algo a su trabajo. "De todas formas, sigo teniendo los mismos encargos de este tipo de cosas que el año pasado", apunta para mostrar la satisfacción de sus clientes con estas preparaciones por encargo.

Pepe de nuevo repite ternera como la carne que más se ha encarecido, "puede ser de media un 30%", además del pollo y el cordero, esta última que solo vende para estas fechas. "La pata de cordero ha pasado de 14 a 19 euros", aclara. Sus asiduos están optando por el pavo como preferencia para poner en la mesa algo distinto otros días del año.