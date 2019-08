USO advierte de que peligran 150 empleos por el fin de la concesión de la AP-4 y la AP-7

La Unión Sindical Obrera (USO) ha advertido hoy de que 150 empleos peligran por el fin de la concesión de las autopistas de peaje AP-7 entre Cambrils y Alicante y de la AP-4, que une Sevilla y Cádiz, el 31 de diciembre de este año.

En el caso de Cádiz, la advertencia viene motivada después de que el viernes 2 de agosto el Consejo de Ministros aprobara licitar el contrato de mantenimiento de la autopista AP-4 a partir del próximo 1 de enero, cuando la infraestructura revertirá al Estado tras caducar la concesión que actualmente explota Abertis.

"No es una cuestión de peaje o no peaje, esos son asuntos de política en los que no nos compete opinar. Nosotros solo pedimos que los trabajadores no quedemos siempre como el eslabón más débil de todas las reestructuraciones de sectores, que esa reconversión de modelo se haga de forma ordenada", reclamó el responsable del sector de autopistas de USO, Jesús Atienza.

A pesar de que las empresas concesionarias se han comprometido a mantener el empleo de los trabajadores afectados, desde USO muestran su preocupación por el empleo de los 150 trabajadores que atienden a distancia y vigilan las casetas de cobro. "Para estos trabajadores no nos dan una salida y nosotros estamos peleando por la garantía de empleo para todos, pedimos una mediación con Abertis para recolocaciones en el grupo", indicó Atienza.

"Hay trabajadores que en cuatro meses pueden estar en el paro y no mueven ficha. Y la sangría será peor el próximo año", subrayó USO, tras recordar que en agosto de 2021 finalizan más concesiones, la AP-7 entre Salou y La Jonquera, la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell, y también la autopista de Mataró, Mongat-Palafolls, gestionada por la Generalitat de Cataluña, a la que pide que igualmente se ponga "manos a la obra".