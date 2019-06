Disfruta el Stay Alive 720, el ciclo de conciertos en el Fairplay de Benalup

Apúntate en la agenda nueve citas musicales desde el sábado 29 de junio hasta el 7 de diciembre. Durante estas fechas una veintena de artistas visitarán las instalaciones de Fairplay Golf & Spa Resort de Benalup para protagonizar una serie de conciertos inolvidables dentro del ciclo Stay Alive 720.

Tam Tam Go! es el grupo encargado de dar el pistoletazo de salida a este ciclo de recitales que, según la organización, "serán conciertos únicos y exclusivos que darán la oportunidad de disfrutar de cantantes y bandas que atesoran, entre todos ellos, más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo".

Fechas y artistas del Stay Alive 720:

29 de junio, Tam Tam Go! (aquí puedes encontrar la entrevista previa a Nacho Campillo)

3 de agosto, Modestia aparte

9 de agosto, Mikel Erentxun

13 de agosto, David DeMaría

14 de agosto, David DeMaría

21 de septiembre, Revolver

26 de octubre, Javier Ruibal

30 de noviembre, La Unión

7 de diciembre, Manuela Vellés

Ubicación

La organización no se plantea estos conciertos como un evento musical más. Destacan que "Stay Alive® by Fairplay no es solo música. Es emoción y experiencia unida a la oportunidad de disfrutar de uno de los mejores Resorts de Andalucía, acompañado de la mejor música en un contexto como jamás se había imaginado". Efectivamente, las instalaciones de Fairplay en Benalup ofrecen la posibilidad de disfrutar de una experiencia gastronómica gracias a sus restaurantes Mar de Campo, Hoyo 19, Los Acebuches y La Atalaya; deportiva a través de sus 18 hoyos del campo de golf; y de descanso mediante el Spa que cuenta con reconocidos premios internacionales tanto por sus instalaciones como por sus tratamientos.

El hotel se encuentra en un precioso paraje dentro del término municipal de Benalup-Casas Viejas, a un kilómetro escaso del entramado urbano de la localidad. El entorno es un enclave privilegiado que se halla enmarcado entre el Parque Natural de Los Alcornocales y los embalses cercanos de Barbate y El Celemín. Las rutas migratorias de las aves y la importancia ganadera de la comarca son otros dos de sus atractivos.

Mapa

Venta de entradas

Los vecinos de Benalup tendrán un 10% de descuento en las entradas si se compran a través de la Oficina Municipal de Turismo, ya que el Ayuntamiento colabora en la organización del evento, así como en las instalaciones del propio Fairplay Golf & Spa.

También pueden obtenerse a través de la web: www.stayalive720.es

La web de las instalaciones ofrecen además promociones que incluyen el alojamiento y el concierto.

Precios para Tam Tam Go!

20 euros: Entrada anticipada exclusivamente para el concierto. La actuación comienza a las 22.00 horas, con apertura de puertas una hora antes.

75 euros: Meet & Greet: Disfruta con los artistas en un encuentro cercano tres horas antes de que comience el espectáculo. Incluye un obsequio del artista, un obsequio del ciclo de conciertos Stay Alive 720, copa y concierto.

120 euros: Alojamiento en el Fairplay Golf & Spa Resorts más concierto para una persona. Incluye habitación Doble Superior para uno, desayuno buffet, obsequio de Stay Alive 720 y concierto.

165 euros: Alojamiento y concierto para dos personas en las mismas condiciones que el paquete anterior.