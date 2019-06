Este sábado comenzará en el Hotel Fairplay de Benalup el ciclo de conciertos Stay Alive, y lo hará con la nueva gira de Tam Tam Go!, el grupo extremeño que otra vez se reúne bajo el paraguas de su nuevo y coral disco, Volando sobre un tacón, nombre también de la gira que arranca en Cádiz.

–Tam Tam Go! empieza gira este viernes en Cádiz, en Benalup. No me van a decir después de tanta experiencia que están de los nervios.

–No, no (ríe). Hace tiempo que no tocamos juntos, y nos reunimos de nuevo, pero no hemos parado. Yo he hecho tres trabajos en solitario. Y ahora volvemos.

–¿Se trata de una opción, se hace porque llega el momento de unirse de nuevo?

–Nosotros acordamos que de vez en cuando había que parar para reflexionar, refrescar, y como somos familia, sabes que los hermanos tenemos periodos muy buenos, nosotros nos llevamos bien, pero cuando se lleva mucho tiempo juntos pues... (ríe). No es fácil. Sobre todo, porque estoy con mi hermano mayor al lado... Pero no, nos llevamos muy bien, hemos estado diez años sin hacer nada juntos, lo último fue en el Teatro Romano de Mérida, por el 20 aniversario de la banda. Luego, yo he estado haciendo algunos discos en solitario, mi hermano ha estado más en la gestión cultural. Pero, después de diez años, ya había ganas de subirse de nuevo a un escenario.

–No se pierde el contacto con la música.

–Claro, además teníamos la idea de volver y muchos amigos han estado ahí animándonos a que volviéramos, que hacíamos un buen equipo. Tenemos un manager nuevo, Rubén López, que también nos ha apoyado mucho con su sello. Y el momento es bueno.Hemos conocido a muchos artistas en estos años que ahora han colaborado en el disco, que han estado por la labor de hacerlo, gente muy cercana, con una proximidad musical.

–Usted es extremeño: ¿podríamos decir que Tam Tam Go! es como el Guadiana, que aparece, desaparece, pero el río está ahí? El grupo no se ha ido.

–(Ríe). Eso es, el grupo no ha desaparecido, como tal nunca hemos anunciado una despedida, siempre volvemos, siempre ha habido un hasta luego. Cuando hicimos lo de Mérida hace diez años, nos dijimos que ya nos veríamos por ahí, que era un hasta pronto, en un escenario o en los bares, donde sea. Pero nunca hemos anunciado un adiós.

–¿Y eso por qué?

–Creo que los extremeños somos así, un poco como el Guadiana; aparecemos, desaparecemos... A lo mejor es excesivamente largo un periodo de diez años, pero como también hemos estado haciendo otras cosas. Yo he hecho tres trabajos en solitario, también tuve una niña que va a cumplir nueve años y me he dedicado más al tema familiar.Que eso sólo te pasa una vez en la vida y hay que aprovecharlo. Muchas circunstancias han hecho que hayamos estado separados. Pero nunca es tarde.

–¿Qué es ‘Volando sobre un tacón’?

–Es un disco que se va a publicar en vinilo, en septiembre, y es una especie de auto homenaje a nosotros mismos, ya que nos han hecho nunca tributos. Y hemos contado con la colaboración de un buen número de artistas del panorama musical: Izal, Andrés Suárez,Mikel Erentxun, Morgan Coti,Manuela Vellés, Txetxu Altube... Hay algún dueto con una versión acústica muy especial...Son temas nuestros que hemos actualizado y que cuentan con esas colaboraciones en directo. Cada canción es distinta, es como una nueva versión.

–¿Eso como se traslada a la gira?

–Los temas vamos a cantarlos con esta nueva visión, tal y como los hemos preparado con cada artista.En algunos casos vamos a intentar que estén con nosotros sobre el escenario.En Cádiz, por problemas de fechas, no va a ser posible. En otros conciertos de la gira sí habrá algunos. En las presentaciones de Madrid o Barcelona es posible que alguno esté con nosotros. Pero de todas formas hemos trasladado el espíritu del disco, de Volando sobre el tacón, que hace referencia a una canción muy emblemática nuestra, Manuel Raquel, una de las primeras que compusimos, y el nombre del disco es una línea, una frase de aquella canción. Es un homenaje a Ricardo Franco, que escribió aquella canción con nosotros y que ya no está.

–Da la sensación de que muchas de vuestras canciones no han pasado de moda. Ahí está ‘Atrapados en la red’, que se le da un F5 y ya está actualizada.

–Sí, estamos más atrapados que nunca... Y la canción tiene veinte años.

–Un poco visionarios.

–Y cuando la escribimos, nadie sabía de lo que estábamos hablando. La cogían en todos los portales de internet de la época para la cabecera de sus programas. Casi no existía el chat, el mail estaba empezando a usarse, los móviles no eran táctiles... Teníamos el ordenador, ese enorme, y el tema de internet empezaba ya un poquito. Aquello fue una casualidad porque queríamos hacer una canción sobre el amor cibernético y justo adoptamos los términos que luego se han usado: el mail, arroba, el punto com. Fueron los años en que el correo electrónico empezó a generalizarse.

–Pasa también con ‘Espaldas mojadas’.

–Sí, con todo el tema del Mediterráneo, del Estrecho y de las pateras, la verdad es que esa canción... La compuse tras un viaje a México, a la frontera con Estados Unidos, allí me di cuenta un poco del tema de los ilegales, y yo tenía 20 años. La publicamos en el año 91, cuando nadie daba un duro por ella pero la compañía sí. Yo creo que la sacó porque tenía un estribillo fácil (ríe). Pero lo de espaldas mojadas no se entendía muy bien, me lo preguntaban muchas veces en la gira y había que explicarles que eran los inmigrantes que pasaban el río a nado.

–Es tan de actualidad que en YouTube, uno de los comentarios dice que esta canción no le gustaría a Trump.

–Con esa canción nos prohíbe la entrada directamente (ríe). Sería un buen boom publicitario para nosotros.

–¿Qué público esperan en sus nuevos conciertos?

–Bueno, esperamos gente de nuestra generación, un poco más joven, gente que ha crecido con nuestra música, y luego también que ha escuchado esta música a sus padres. Eso nos ha pasado mucho, jóvenes que nos dicen que sus padres les han puesto nuestras canciones. Y son canciones vigentes que además van a descubrir con los artistas que han colaborado con nosotros, y las canciones han quedado maravillosas. La gente nos irá descubriendo otra vez poco a poco.

–A ver si hay algún trabajo nuevo como grupo

–Sí, sí, estamos preparando un disco nuevo. Algunos de los temas los iremos cantando poco a poco en directo en esta gira.