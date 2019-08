- Le he visto en fotos con Café Quijano el fin de semana pasado en Chiclana, ¿está aprovechando para pasar unos días en Cádiz?

-Sí, pasamos aquí las vacaciones en Sancti Petri. Somos habituales de Cádiz.

- ¿Qué vienen a presentar el sábado a Benalup?

El concierto es la presentación de un aniversario del grupo , los 30 años, en los que estamos ofreciendo los temas más conocidos de Modestia y que es un reflejo del disco grabado el año pasado en el que han colaborado artistas como Chenoa, Maldita Nerea, Taburete, Portu, David DeMaría, José Mercé... Los temas que reflejan la trayectoria del grupo.

- ¿Podemos esperar alguna sorpresa con la aparición de algunos de esos artistas?

- Va a ser difícil porque en estas fechas estamos todos girando y aunque hemos hablado para que alguno participara, por problemas de agenda será complicado. En la presentación del disco en Las Ventas el año pasado sí que estuvieron prácticamente todos, pero eran otras fechas.

- En este disco aparecen muchas canciones fáciles de reconocer y que tienen efectivamente casi 30 años, ¿por qué siguen siendo actuales o con capacidad de llenar salas?

- Yo creo que el grupo tiene cierto grado de actualidad y lo refleja el hecho de que nos hayamos mantenido todos estos años. Por otro lado, también en los últimos tiempos hemos hecho del directo una parte muy importante del trabajo de Modestia. Hemos adaptado los temas, los hemos actualizado un poquito más en cuanto a arreglos para que estén más al día, pero no dejan de ser las canciones de Modestia.

- Y a usted personalmente, ¿se le hace una mochila pesada volver a cantar esos temas?

- Ahora es fácil de llevar, hubo un momento en el que fue más complicado. Pero nos hemos dado cuenta de que son las canciones las que han hecho al grupo, entonces no sería muy lógico que en una gira no se canten las canciones que han definido a Modestia Aparte como 'Cosas de la edad', 'Cómo te mueves' o 'Ojos de hielo'. Así que hace tiempo que lo aceptamos como una parte importante del grupo y no tenemos mayor problema.

- Participa en un ciclo de conciertos que se llama 'Yo fui a EGB'...¿Hay una generación nostálgica que añora otros tiempos?

- Probablemente sí que tengan ciertos componentes nostálgicos algunos festivales o conciertos que se hacen pero nosotros nos mantenemos al margen, no de ese sentimiento, pero sí del concepto más nostálgico. Aunque andamos a caballo entre finales de los ochenta y principios de los noventa, la historia del grupo nos hace mirar más al presente y al futuro que más hacia atrás. Por otro lado, también nos parecía que cerrar el círculo de estos 30 años con este disco de colaboraciones era importante para la trayectoria del grupo, pero no vivimos en la nostalgia.

- Sin embargo, si repasamos la cartelera actual, la reposición otra vez de 'Verano Azul'... No terminamos de entrar en el siglo XXI

- El componente nostálgico en la cultura es muy importante, pero también cómo se sienten reflejados los artistas en esa parte. Para Modestia, nos influyó todo lo que hicimos, el momento histórico en que salimos con los coletazos de la movida madrileña famosa, pero una vez que aceptas todo lo que ha pasado no deja de ser anecdótico y es muy importante plantearte el presente y siempre mirando al futuro, claramente.

- ¿Eso significa que no descartan nuevos discos de canciones originales?

- Bueno, nunca lo descartaríamos porque realmente lo que nos gusta es hacer canciones y tocarlas. Aunque ahora es más difícil porque hacer un disco necesita del respaldo de una multinacional o es muy difícil sonar en radio, pero yo creo que lo normal para un artista como Modestia es hacer canciones y plantearse cosas nuevas.

- ¿Tienen en cartera una serie de creaciones que podrían ver la luz en un disco o en directos, entonces?

- Sí, nosotros ya estamos preparando algún proyecto de cara al año que viene y le estamos dando forma seguramente a canciones nuevas.

- Modestia Aparte tiene recopilatorio de los 20 años, los 25 y ahora los 30.

- El 'Veinte' no es recopilatorio, es un disco de temas inéditos, pero el 25 sí es recopilatorio en directo con artistas invitados por el que pasaron Danza Invisible, La Guardia, miembros de Siniestro Total... En este de 30 años hemos hecho algo distinto, incluyendo temas que no eran tan conocidos del grupo como, por ejemplo, el tema 'Universos' que hemos cantado con Rozalén, que estaba como más escondido y nos apetecía meterlo u 'Óyeme', que es un tema que solo tiene un par de años.

- ¿Qué cree que piensa un millennial cuando escucha sus canciones por primera vez?

- Yo creo que les gusta porque no dejamos de tener influencia a través de los padres con esa segunda generación. Mucha de la gente que viene a los conciertos nos presenta a sus hijos.

- ¿Qué le diría a quien esté leyendo esta entrevista para animarlo a ir al concierto del sábado?

- Bueno, hace tiempo que no estamos por Cádiz, así que nos gustaría mucho que la gente se animara y pasase una noche de verano en un sitio tan espectacular como es el hotel Fairplay y, sobre todo, yo creo que pueden disfrutar de un grupo que hacemos cosas diferentes al resto de los artistas, que es por otro lado, la maravilla de la música, que cada uno tenemos nuestro propio estilo.

