Quinto traslado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cádiz

No han pasado ni siquiera seis meses desde último traslado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cádiz cuando se va a producir una nueva mudanza de esta sede judicial. Pasa así de la tercera planta de las oficinas del Estadio Carranza al espacio original que ocupaba en Fondo Sur, "de donde nunca tuvo que salir", afirma el sindicato Staj.

En octubre de 2020, el sindicato presentó un minucioso escrito a la Junta, en concreto, al Departamento de Infraestructuras, en el que explicaba los motivos por los que el traslado del Juzgado de Violencia a la planta tercera del Estadio era inviable. Esgrimieron, entre otras razones, la inexistencia de calabozos, el uso compartido de la sala de vistas con el Juzgado de Primera Instancia número 6, el acceso de los detenidos por un ascensor público y la poca ventilación. "Nada de lo que advertimos en nuestro escrito fue tenido en cuenta", explican desde Staj.

"Para esta organización sindical, que representa a un colectivo importante de funcionarios de Justicia, es frustrante y lamentable que se gaste el dinero público de esta manera, por no querer tener en cuenta las opiniones y experiencia de los que conocemos cómo funciona la Administración de Justicia y todas sus peculiaridades", razona Staj.

Asimismo, el sindicato mantuvo una reunión con el delegado territorial de Justicia, Miguel Ángel Rodríguez, en la que se solicitó urgentemente la necesidad de impulsar la Ciudad de la Justicia de Cádiz así como "paralizar la cantidad de obras y chapuzas que, una detrás de otra, se está haciendo ante tanta dispersión de órganos judiciales", según la organización sindical, que recuerda que la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía recogía, por enésima vez, el lamentable estado de algunas sedes de la provincia de Cádiz. "Si a eso sumamos la falta de criterio para organizar los juzgados con orden y concierto, el resultado obtenido no puede ser otro que el que precisamente denunciamos", concluye Staj.

Un juzgado con las maletas siempre hechas

En diciembre de 2020, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cádiz, ubicado entonces en la Audiencia Provincial de Cádiz, cogía sus maletas y expedientes y se mudaba a las oficinas del Estadio Carranza de la capital gaditana.

Era su cuarto traslado desde su inauguración en 2008, cuando se emplazó en el Fondo Sur, un espacio que fue diseñado específicamente para acoger un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, con los requisitos y garantías que debe cumplir por el celo de la materia que ocupa.

Años más tarde, en 2010, se reubicó en el Fondo Norte por problemas de goteras y, posteriormente, en 2011, volvió a su ubicación originaria. En 2014, pese a la oposición de sindicatos como Staj y otros operadores jurídicos, fue nuevamente trasladado a la Audiencia Provincial de Cádiz, en concreto, a un emplazamiento que había sido reformado para acoger al Juzgado de lo Mercantil.

Pasados seis años, el Juzgado de Violencia regresó al Estadio Carranza, si bien esta vez se instaló en la tercera planta del Fondo Sur, un lugar que no reunía las condiciones ni garantías que una jurisdicción tan especializada y sensible requería. No han pasado seis meses de su última mudanza, cuando el Juzgado de Violencia de Cádiz vuelve a cambiar de sitio. Eso sí, retorna, trece años después, a la sede donde 'nació'.