El Puerto se apaga

Dice Germán Beardo que El Puerto va bien. Claro que, tras alcanzar la Alcaldía, también dijo que iba a bajar los impuestos, que tendría los presupuestos en tiempo y forma, que no iba a subirse el sueldo o que se dedicaría en exclusiva a su ciudad. Bah, cosas que se dicen. La cuestión de fondo, más allá de enumerar la retahíla de promesas electorales incumplidas por este regidor con alma de Pinocho, es que El Puerto de Santa María se apaga lentamente. De hecho, ya hay algún bromista que se pregunta si no sería conveniente sustituir la P por la M en el nombre y certificar su defunción como referente histórico de la Bahía de Cádiz.

Diferentes sectores de la sociedad civil portuense son cada vez más críticos con el equipo de Gobierno, ya no sólo con la gestión sino con las maneras despóticas que gastan. Incluso votantes que se declaran abiertamente conservadores reconocen que Beardo y sus concejales (“Beardo y sus niñatos”, llegan a llamarlos) están llevando a El Puerto a una situación intolerable. El mundo de la cultura, el deporte, la hostelería, el movimiento vecinal, los comerciantes, los empresarios... todos tienen palabras terribles y cargadas de amargura cuando se les pregunta por la gestión municipal y, sobre todo, por las formas.

Entre los desplantes de quien ostenta el cargo de máxima representación de los ciudadanos de El Puerto hay algunos verdaderamente chocantes, como atender descalzo a personas a las que cita en su despacho, sentarse en la mesa durante una tensa reunión con los comerciantes o hacer callar a sus propios concejales durante los Plenos con un simple chasquido de dedos.

Para pulsar el estado de ánimo de la población portuense basta con salir a la calle, pasear por el mercado o preguntar en cualquier comercio. Lo que más llama la atención es una frase recurrente y que se repite: “Beardo vive en una realidad paralela”.

Los portuenses más inconformistas, los que se rebelan ante el aire decadente de la que fue una de las joyas del Sur, lamentan que la campaña electoral de Beardo se haya confirmado como un bluf, una sarta de mentiras que afecta de manera directa a su bienestar. El lema de su campaña electoral fue Soluciones, pero estas ni han llegado ni se las espera. Lo que sí han traído consigo, quién sabe si para quedarse, son sus métodos caciquiles y sus ataques en las redes sociales a todo aquel que ose censurar sus políticas, en un comportamiento más propio de una sociedad distópica que de unos representantes escogidos democráticamente por ese pueblo al que juraron servir.

Para pulsar el sentir de esa sociedad portuense cansada de estar harta y que asiste atónita al derrumbe de su legítimo anhelo de prosperar, este diario ha hablado con representantes de diferentes sectores. El sentir general, como podrán comprobar los lectores, es de desesperación.

Manolo Morillo: "La gestión está bajo cero"

El actor y humanista Manolo Morillo, uno de los grandes referentes de la cultura portuense, apenas si reconoce a la ciudad que le vio nacer. “La gestión municipal está bajo cero en todos los sentidos. Además es insultante la displicencia con la que nos tratan; y si les criticamos rápidamente entra a saco en el facebook el concejal Javier Bello”.

Recuerda Morillo que el Ayuntamiento “se ha cargado literalmente el Festival de Comedias al trasladarlo al Cine San Luis, perdiendo todo el sentido, con la excusa de que iban a ahorrarse 65.000 euros. Han acabado con el Festival de Jazz, con las jornadas de teatro para todos los institutos, con las jornadas musicales, con la oferta educativa, que hasta venía gente de fuera para ver cómo se hacía... Y podría seguir porque la lista es larguísima”.

Lamenta la nula colaboración con las salas culturales o hechos tan sangrantes como que las cuatro salas de ensayo del Teatro Muñoz Seca estén “inutilizadas porque sólo puede accederse a ellas en horario laboral de su personal, o sea, de ocho de la mañana a tres de la tarde, que es precisamente la hora a la que todo el mundo trabaja y no puede ensayar una obra de teatro”.

Para Morillo “no hay voluntad de hacer las cosas bien. La gente de El Puerto está siendo cada vez más crítica. Da pena pasear por la ciudad y ver cómo están sus casas, la cantidad de comercios cerrados, lo que pasa que si el propietario de una finca la arregla el alcalde tiene el descaro de acudir para hacerse la fotografía de rigor y venderla en las redes sociales, que ahí sí que es donde se maneja bien”.

Recuerda el conflicto con la Policía Local o el verano carente de atractivos de una ciudad que se agarra al clavo ardiendo de dos festivales. “Ni sus votantes están contentos. Yo me muevo con gente de todas las ideologías y cada vez hay críticas más feroces hacia la gestión municipal, si es que se le puede llamar así”.

Por último advierte que el Patrimonio Histórico de El Puerto está en grave peligro. “Lo lleva Calleja pero no se ha ocupado de nada. Se puede caer lo que sea que les da igual. No hay una política de cuidar el patrimonio. Están haciendo barbaridades”, asegura.

Pedro Fernández: "Estamos cansados de ver políticos vendiendo humo"

“Estamos cansados de ver políticos vendiendo humo”. La frase, tan lapidaria como triste, la pronuncia Pedro Fernández, presidente de la Asociación de Empresarios de El Puerto. A sus 69 años reconoce que tras mantener reuniones con el equipo de Gobierno de Beardo “me resulta muy negativo que hablen de hacer esto o aquello pero luego no hagan nada. En El Puerto no se mueve un proyecto, una construcción, no hay nada. No se cumplen las expectativas. Esto parece una ciudad adormilada, con casas que se caen en el mismo centro, sin que nadie haga nada”, asegura.

Reconoce que el único sector que todavía mantiene la sonrisa es el hostelero, “pero tampoco tiene nada que ver con lo que era El Puerto”.

Fernández, que ha conocido a muchos políticos durante sus años como empresario, considera que “El Puerto ha tenido mala suerte con los gobernantes. Particularmente, si hubiera que valorar la gestión de Germán Beardo y su equipo diría que no cumplen las expectativas. Estamos cansados de reuniones en los que sólo se vende humo. A los que ya tenemos unos años no nos gusta que nos tomen el pelo de manera sistemática”.

Como empresario y persona con amplio conocimiento de la ciudad también se detiene en el tejido industrial. “Los polígonos industriales funcionan a medio gas, por decir algo, con multitud de naves vacías, sin actividad”. “Lo cierto -continúa- es que la situación actual, primero con el covid y luego con la crisis, es mala, sobre todo para los emprendedores. No diría que El Puerto está en una situación comatosa, pero casi”.

El Puerto dispone de 1.000 plazas hoteleras, por las 13.000 de Chiclana

Además, apunta que El Puerto tampoco puede expandirse como lo hacen otras poblaciones porque “el Plan General de Ordenación Urbana está tumbado y me aseguran en el Ayuntamiento que hasta dentro de tres años, como mínimo, no hay nada que hacer. Llevo pidiendo cosas a la Delegación de Urbanismo desde el año 91 y siguen sin salir adelante. Es inaudito. Y es que la unidad de tiempo en cuanto a gestiones en el Ayuntamiento son seis meses”.

Dice Pedro que “cuando viajo a Rota, Sanlúcar, Chiclana, Jerez, veo ciudades con vida, con posibilidades, mientras que El Puerto se ha reducido a la Ribera del Marisco y la calle Misericordia. Hablas con personas de diferentes sectores de El Puerto y no hay quien diga una palabra bonita. Es una lástima con las posibilidades que tiene”, concluye.

Milagros Muñoz: "Al movimiento vecinal no nos toman en serio"

Milagros Muñoz es la presidenta de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave). Sabe de primera mano cómo es la vida en esa guerra de trincheras en que, demasiadas veces, devienen las relaciones entre el Consistorio y el movimiento vecinal. Al preguntarle sus impresiones sobre la situación actual de El Puerto tiene claro que uno de los problemas más serios “son los contratos con las empresas que dan servicio al municipio. Los contratos con las empresas de autobuses, limpieza o grúa, por sólo poner tres ejemplos, están en precario, no hay manera de sacarlos adelante y eso se nota en algo tan básico como el mantenimiento de los bidones de basura, que se estropean o directamente se rompen y no se reponen. Las calles no se baldean, ni las plazas, solo las más céntricas. Es una queja que repetimos pero porque nadie nos hace caso”, comenta.

Otra de las reclamaciones de la Flave se centra en la seguridad ciudadana. El conflicto con la Policía Local, del que ya Diario de Cádiz ha venido informando puntualmente, se ha enconado y Milagros afirma que “a veces sólo hay cinco agentes en la calle, entre vacaciones, turnos y bajas. Hay zonas complicadas y menos mal que la Policía Nacional está ahí para cubrir las necesidades, porque si no esto se pondría más feo aún”.

Advierte que el conflicto de la limpieza tiene su miga porque del cuidado de los jardines se encarga otra empresa diferente. “Al no tener un contrato actualizado faltan inspectores. El Ayuntamiento nos da mucha carga, pero en el fondo somos las asociaciones de vecinos las que advertimos cuando hay una casa okupada, si en algún sitio se vende droga, si hay un desperfecto... pero la mayoría de las veces no encontramos respuesta de Participación Ciudadana”.

Algunas de las AVV que se agrupan en la Flave han perdido hasta sus locales. “Algunos están sin luz ni agua, otros no se han podido poner en funcionamiento. Es todo bastante difícil”, lamenta.

La Flave tenía firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento por el cual recibía 23.500 euros al año. Sin embargo, al tener los presupuestos prorrogados desde 2018 por la incapacidad del Gobierno de Beardo para sacarlos adelante (a pesar de prometer en la campaña electoral que estarían en tiempo y forma cada año), Milagros Muñoz manifiesta que “en los años 2020, 2021 y 2022 no hemos recibido ni un euro. Desde el 19 nada. Incluso tuvimos que despedir a una chica que hacía labores administrativas en la Flave porque no podíamos pagarle. Las asociaciones están subsistiendo con los únicos ingresos de sus socios”.

Recuerda Milagros que cuando estaba en la oposición Beardo firmó un manifiesto por el que se comprometía a elevar esa subvención anual hasta los 40.000 euros. Pero ahora la dejará en 20.000. “En El Puerto ya hay quien pone carteles con su foto y una nariz larga como Pinocho”. Buscando en las hemerotecas se encuentran frases espléndidas de un Beardo en modo estadista, como en la que asegura que “un Ayuntamiento sin presupuesto no tiene Gobierno”. Claro que una cosa es predicar y otra dar trigo.

Según dice la presidenta de la Flave, en su carrera hacia el sillón de la Alcaldía “nos aseguró que tenía un equipo de gente muy preparado de cara a solicitar ayudas a la Unión Europea, pero al final ha resultado que tampoco era cierto. Se han perdido partidas muy importantes por no hacer las cosas bien”, dice.

“El movimiento vecinal está muy dejado. No nos toman en serio. Y la verdad que tengo que decir que yo tenía mejor trato personal con el anterior equipo de Gobierno. Nos atacan en las redes sociales, si en el muro de facebook pongo algo, cualquier denuncia ante algo que pasa en mi ciudad, te dicen barbaridades. Es como si tuvieran una red de personas dedicadas sólo a eso, a mirar lo que pensamos, en vez de estar trabajando para hacer que El Puerto prospere”. Insiste Milagros en que “a este gente no les gusta que se les lleva la contraria. Yo siempre he valorado la gestión municipal, de cualquier color, y he criticado lo que he considerado que está mal sin tener problemas como ahora, que me acusan de partidismo, cuando yo no soy de más partido que de mi ciudad. Somos sus ojos, sus inspectores, sus vigilantes, es nuestra manera de colaborar. Y no sólo no lo valoran sino que nos atacan por ello”, concluye.

Eladio Vázquez: "El deporte en El Puerto está para llorar"

Eladio Vázquez es el presidente de los clubes deportivos amateurs de El Puerto y es otra de las voces que lamenta la situación de la ciudad. “Esto es para llorar. Los clubes modestos estamos abandonados desde el milenio pasado”, afirma.

Reconoce que igual que es crítico con el actual equipo de Gobierno lo ha sido con los de antes. “Se lo he dicho a todos, porque ninguno ha sido capaz de solucionar el problema que tenemos y por el que los clubes no recibimos un euro del Ayuntamiento desde noviembre de 2017”.

La cuestión a la que se refiere Vázquez tiene que ver con la marcha de la interventora municipal a Sevilla y un informe de reintegro que sigue sin cerrarse. Mientras este trámite no se cumpla las subvenciones están paralizadas. “Les pedimos que se buscara alguna manera para recibir algo de dinero durante estos últimos cinco años pero no hay forma. Seguimos pendientes de que se apruebe una nueva ordenanza municipal de subvenciones que, en teoría, debe llevarse al próximo Pleno y por el que nos darían 60.000 euros para todos los clubes. Fíjate de qué cantidades estamos hablando”.

En El Puerto hay en torno a 8.000 licencias federativas de las diferentes disciplinas deportivas. Pero la cuestión no es sólo que no reciban ningún tipo de ayuda desde hace cinco años sino que las instalaciones están en un estado de abandono que las hace hasta peligrosas, como es el caso del terreno de juego de rugby de la Ciudad Deportiva, plagado de boquetes donde podrían asentarse familias enteras de conejos. “Han tenido tiempo de sobra tanto para cambiar la ordenanza como para invertir en la mejora de las instalaciones, pero no hacen nada”, dice Eladio.

Asegura que la relación con el nuevo concejal de Deportes “es buena”, en ese sentido cree que las cosas van a mejor, “pero esta situación se ha enquistado y parece que el deporte no importa en El Puerto”.

A decir verdad, una de las preguntas cruciales es ¿qué importa en El Puerto? “Pues no lo sé, porque yo soy gallego pero llevo en la ciudad desde 1995 y he visto su decadencia. Antes El Puerto era un referente para toda la Bahía, para la provincia entera. Los portuenses pagamos impuestos como si jugáramos en Primera pero la ciudad actualmente es de Regional Preferente. A los que nos importa El Puerto nos duele esta situación. He sido testigo directo de la decadencia absoluta mientras contemplo el crecimiento de ciudades como Chiclana, San Fernando, Rota o Sanlúcar. Todo es muy deprimente y el deporte refleja lo que somos”.

Insiste Vázquez en que la oferta deportiva no cubre la demanda. “Si no es capaz de atender la de los clubes imagínate la del resto de ciudadanos de a pie”. Critica abiertamente el representante de los clubes portuenses el estado de la Ciudad Deportiva, las goteras del pabellón Angelita Alta, el de Jóvenes Portuenses, o las plagas de termitas bajo el parqué del Polideportivo Baloncesto. “No sé cómo los clubes somos capaces de sobrevivir en estas condiciones”, concluye.

Y mientras que algunos portuenses se resisten a asistir indiferentes a la caída de su ciudad, otros se resignan, sin entender que resignarse es como morir un poco.