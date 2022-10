El alcalde de El Puerto cobrará 17.000 euros más al año en plena crisis económica

Con el país sufriendo una inflación galopante, los tipos de interés por las nubes y al borde de entrar en una nueva recesión económica, el alcalde portuense Germán Beardo va ver notablemente incrementados sus ingresos anuales, mientras El Puerto sigue inmerso en una importante crisis y la decadencia se acrecienta mes a mes.

El alcalde de El Puerto cobraba hasta ahora, por ejercer este cargo, 47.933,56 euros, repartidos en 14 pagas de 3.423 euros. Su nuevo sueldo pasa a ser desde este mes de 4.613,38 euros que suponen 64.587 euros brutos anuales. Aumenta así sus ingresos en cerca de 17.000 euros. La renta media por persona en El Puerto ronda los 25.000 euros anuales, menos de la mitad de lo que va a cobrar el primer edil de la ciudad.

Beardo va a obtener estos ingresos de los fondos de la Diputación Provincial, donde ha sido nombrado portavoz adjunto del grupo popular. El regidor va a tener dedicación exclusiva en este cargo, también, de diputado provincial, lo que puede complicar su función y atención a su trabajo como alcalde de la quinta ciudad de la provincia, y que en los últimos cuatro años ha entrado en un proceso de decadencia denunciado por colectivos ciudadanos, empresarios y promotores.

Hasta ahora Beardo cobraba su sueldo como alcalde del Ayuntamiento, a lo que añadía otros 3.000 euros anuales como diputado provincial.

Tras conocerse la noticia de la notable subida del salario del alcalde las reacciones no se han hecho esperar, y son muchos los portuenses que no se explican cómo puede un alcalde dedicarse en exclusiva a trabajar para otra administración, máxime cuando su ciudad no atraviesa precisamente su mejor momento, con un Plan General de Ordenación Urbana anulado, un Ayuntamiento con una alarmante falta de personal en el que se eterniza cualquier trámite o una Policía Local en pie de guerra, por poner solo algunos ejemplos.

Hay que recordar que además de estos dos cargos, el de alcalde y el de diputado portavoz adjunto a tiempo completo, Beardo desempeña también los de presidente del PP portuense y secretario general de los populares de la provincia. ¿Y cuando gobierna El Puerto?, se preguntarán algunos.

Las malas lenguas dicen que el verdadero objetivo y ambición de Beardo siempre fue conseguir un acta de diputado nacional, emulando así a su antes amigo Alfonso Candón, pero de momento se ha conformado con este cargo en la portavocía adjunta de la Diputación para ver sustancialmente mejorado su sueldo anual.

Al parecer el salario de alcalde portuense siempre le pareció escaso a Beardo, ya que hay que recordar que en 2015, en el pleno de organización del nuevo gobierno municipal, el PP pretendió subir los sueldos del equipo de gobierno un 11%, lo que fue rechazado por el resto de la Corporación. Aquella propuesta frustrada pretendía fijar el salario del regidor en 55.000 euros anuales, subiendo también la remuneración de todos sus concejales hasta los 43.000 euros anuales (en lugar de los 38.000 que cobran ahora), propuesta que finalmente no salió adelante al estar en minoría el equipo de gobierno.