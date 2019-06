La oposición rechaza la subida de sueldos propuesta por el gobierno de PP y Ciudadanos

Dos de los grupos de oposición (PSOE y Unión Portuense), han mostrado su disconformidad con la propuesta de subida salarial para todos los concejales con responsabilidad de gobierno planteada por PP y Ciudadanos, por el nuevo alcalde Germán Beardo y por Curro Martínez. Ambos vienen manteniendo una serie de reuniones con los grupos municipales, ya formados, con vistas a consensuar una fecha para el pleno de organización del nuevo Ayuntamiento.

El pasado viernes quedaron constituidos los grupos políticos municipales, un total de seis (PP, PSOE, Adelante Andalucía, Cs, Vox y Unión Portuense) y se decidieron los despachos que ocupará cada uno de ellos, donde están aterrizando en estos días. Estos grupos podrán contar con espacio propio en el Ayuntamiento, un secretario de grupo y una partida económica para su funcionamiento. Una vez creados los grupos, ya se están celebrando las reuniones para convocar el pleno de organización, que posiblemente se celebre en la primera semana de julio.

Como se ha señalado, dentro de las conversaciones no ha sido bien acogida la propuesta de subida de sueldos de un 11% para todos los concejales del equipo de gobierno local ni el aumento del número de cargos de confianza.

En este sentido, el portavoz del PSOE, Ángel Mª. González indicó que “nos parece un despropósito que sin haber demostrado una valía gobernando, su primera medida sea subirse el salario, y en un porcentaje tan elevado”.

El PSOE se ha mostrado “sorprendido” por que el nuevo alcalde y su socio, “asesorados por Antonio Caraballo”, los haya citado para proponerles que quieren subirse el sueldo un 11% y tener 9 cargos de confianza. Ángel Mª. González considera “curioso que la primera medida del gobierno de derechas, que en nada le mejora la vida a ningún vecino más que a ellos mismos, no había sido anunciada durante la campaña, ni publicada en ninguno de los vídeos de Beardo ni en las promesas de Curro”.

Ángel Mª. González y David de la Encina (PSOE), se muestran “en contra de la pretensión de subir el sueldo del alcalde hasta 55.000 euros, los de los 10 concejales hasta los 43.000 y además meter 9 cargos de confianza, a razón de 26.700 euros cada uno, reduciendo la asignación de los grupos municipales que representan a toda la ciudadanía”, y rechazan la fórmula propuesta para la media liberación de los portavoces.

Cabe recordar que los socialistas se habían bajado el sueldo en 2015 un 15% y habían reducido los cargos de confianza de 11 a 7. Es por ello que desde el PSOE reprochan al nuevo alcalde y a su socio que su primera medida sea subirse los sueldos, sin ni siquiera empezar por demostrar su valía gobernando y solucionando los problemas de los vecinos y vecinas”.

Por su parte, el portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, tampoco está de acuerdo con la subida salarial propuesta por el propio gobierno local: “Proviniendo del PP no nos sorprende. Con la subida de salario del alcalde y concejales no estamos de acuerdo, ya que nos parece muy digno el actual sueldo, y no eran medidas anunciadas por ninguno de los dos grupos durante la campaña”. Una de las medidas que Javier Botella ha propuesto al alcalde, la cual ha llevado por bandera Unión Portuense, es reducir las subvenciones a los grupos políticos y aprobar el reglamento que las regula cuanto antes, medidas que el alcalde ve con buenos ojos, según afirma Botella.

Respecto a la reestructuración de las áreas municipales, apuesta por un agente externo para buscar la mayor objetividad y eficiencia: “Una gran mayoría de los técnicos de nuestro Ayuntamiento cuentan con nuestra confianza. Hay que tenerlos en cuenta, como a los sindicatos, pero este proceso tiene que tener un liderazgo político con determinación".

Finalmente, Javier Botella entiende que las declaraciones del portavoz del PP, Javier Bello, “no son consecuentes ni son dignas de un futuro delegado de economía de la ciudad. La función pública de este perfil debería ser informativa y no coercitiva. Sugerimos que se analicen las subvenciones con más urgencia y se paguen, ya que muchas de ellas van dirigidas a personas vulnerables”.