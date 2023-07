Pascual Valiente, distinguido con la Gran Cruz al Mérito en el servicio: "La recibo en nombre de tantos abogados que la merecen"

Un día "especial" para la abogacía gaditana, para la andaluza y para la española. Así empezaba la presidenta del Consejo General, Victoria Ortega, el acto donde se distinguió con la Gran Cruz al Mérito en el servicio a Pascual Valiente Aparicio, decano del Colegio de Cádiz desde 2014 y hasta el pasado año 2022, y que la recogió "abrumado" y "muy emocionado".

"La recibo en nombre de tantos y tantos abogados que la merecen y a los que me gustaría parecerme", decía el distinguido, que convirtió sus palabras en un homenaje a todos los compañeros y compañeras que se dedican cada día a la profesión "la más bonita del mundo" pese a lo momentos duros y destinada a hacer "una sociedad mejor".

Y lo decía rodeado del cariño de mucha gente. Además de la presidenta del Colegio del Consejo General de la Abogacía Española del que parte la distinción, estuvieron el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados de Andalucía, Federico Fernández; el actual decano de Cádiz, José Adolfo Baturone; decanos de otros colegios andaluces; miembros de las juntas de gobierno a las que ha pertenecido; de colegiados que llenaron el salón de actos y de autoridades como el alcalde de Cádiz, Bruno García, el subdelegado del gobierno, José Pacheco; el presidente de la Audiencia, Manuel Estrella o el fiscal jefe Ángel Nuñez, entre otros.

Todos los intervinientes destacaron su trayectoria profesional y humana, con una medalla que es el "culmen" a unos "sobresalientes servicios" a la abogacía. "Con Pascual se ha podido contar siempre", manifestaba Victoria Ortega, que incidía en sentido de la "responsabilidad, compromiso institucional y sensibilidad" del decano emérito, "muy consciente de la función social" de la profesión e impulsor del premio José Pedro Pérez Llorca.

Tras recibir la condecoración, Valiente recordaba en sus palabras a "todos aquellos abogados que se sienten orgullos de ello, de hombres y mujeres libres y independientes que se dedican a defender los derechos de los demás, que lo viven con pasión e ilusión durante todos los días de su vida sin flaquear, con el convencimiento de que no hay mayor nada más importante que defender la libertad, la igualdad y la justicia".

También de los que "son un ejemplo de compañerismo, en un ejercicio de lealtad a la misma toga" y de "quienes entienden la abogacía como labor de entrega a los demás, de constancia, de juicios que se pierden y malas noticias que hay que darle a los clientes y acompañarles en el sufrimiento". Porque, añadió, es una profesión "esencialmente humana e igualitaria", de "preocupaciones que nos quitan el sueño y el amargor del desconsuelo cuando nuestros clientes resultan condenados".

No se olvidaba tampoco, "que representa lo mejor de la profesión, de un servicio sacrificado e imprescindible a cambio de una compensación insuficiente, asumiendo con valentía y sin perjuicio para la defensa de personas que vienen condenados de antemano por la sociedad". "Yo -señalaba-, no he hecho otra cosa que cumplir con mi obligación".