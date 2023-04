Protesta del turno de oficio en Cádiz: "Sin abogados no hay Justicia"

Más de un centenar de abogados se han concentrado este jueves a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz para protestar por "el deterioro del sistema judicial" y reivindicar "la dignidad de turno de oficio", que en la provincia lo componen 940 letrados repartidos en 12 delegaciones.

José Adolfo Baturone, decano del Colegio de Abogados de Cádiz, recordó que la concentración de Cádiz ha sido "un gesto de solidaridad" con otros letrados que también se han manifestado en diferentes comunidades durante esta jornada de protesta.

"En Andalucía, los abogados del turno de oficio llevan 14 años con sus compensaciones económicas congeladas, esto supone una pérdida de nivel adquisitivo impresionante. Los abogados del turno de oficio soportan con cargo a sus propias economías toda la infraestructura del turno de oficio, asumen el papel, el alquiler de los locales, la informática... Sin embargo, la Junta tiene congeladas las compensaciones desde hace 14 años", criticó Baturone para luego añadir que el colectivo reconoce, no obstante, el esfuerzo que está haciendo el actual gobierno de la Junta de Andalucía para actualizar dicha remuneración. "Ha habido una subida del 4% así como un incremento en algunas de las partidas, ahora bien, es un aumento totalmente insuficiente. Estos 14 años de pérdida de poder adquisitivo tienen que verse compensados. La Junta de Andalucía tiene que entender que son los abogados de oficio son los que 365 días al año, 24 horas al día, mantienen y sostienen el derecho de defensa", manifestó el representante de los abogados gaditanos.

El decano, en nombre de los letrados, reclamó a la administración autonómica que recompense al turno de oficio por "su dedicación plena" a la ciudadanía. "Atendemos a víctimas de violencia de género, menores, inmigrantes... en definitiva, a las personas más desfavorecidas. El abogado del turno de oficio no puede ser el sostén de un sistema judicial totalmente obsoleto".

Otra de las reivindicaciones que la abogacía gaditana puso este jueves encima de la mesa pasa por reclamar el derecho a la conciliación familiar. "Un abogado no se puede poner enfermo, una abogada no se puede poner de parto... No tenemos derechos sociales", denunció. "Jueces, fiscales, LAJ y funcionarios van a la huelga pero nosotros no, no tenemos derecho a ello, así que buscaremos medidas alternativas para protestar. Quizás hagamos una huelga a la japonesa, aunque lo cierto es que mis compañeros no pueden echar más horas de las que hacen. Eso no se puede permitir ni un minuto más. Esta concentración es, de momento, una llamada de atención a la Junta para decirle que tiene que hacer más números para lograr verdaderas mejoras económicas conforme a una actualización del IPC".

"Sin abogados no hay Justicia", continuó el decano su intervención. "No podemos ser los últimos. Somos los pilares de esta Administración, profesionales tan importantes como jueces y funcionarios, así que no podemos quedar al margen de todo".

Cuestionado por las huelgas que se encadena en la Administración de Justicia (primero los LAJ, ahora los funcionarios y el próximo 16 de mayo, los jueces), Baturone dijo: "Estamos colapsados. Además, nos afecta económicamente. La liquidación del turno de oficio del primer trimestre de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior ha supuesto una pérdida económica de más de 70.000 euros. Los abogados hemos dejado de facturar esa cantidad porque se han suspendido muchos juicios. Tardaremos tiempo en recuperarnos de este colapso", concluyó.