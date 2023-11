El PP publica al fin la lista de sus asesores en la Diputación de Cádiz

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez (PP), se ha decidido al fin a dar publicidad a la nómina de asesores con los que cuenta su gobierno provincial. Esta lista se publicó en el número del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del miércoles 8 de noviembre y está firmada por la propia Almudena Martínez el pasado 3 de noviembre, es decir, apenas cuatro días después de que el ex presidente de esta institución y actual secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, denunciara esta opacidad por parte del nuevo gobierno provincial.

La relación de cargos de libre designación vinculados al gobierno de la Diputación de Cádiz tiene dos diferencias con respecto a la que hubo en el último mandato, en el que esta institución estuvo gobernada por el PSOE, primero con Irene García en la Presidencia (hasta mediados de 2022) y en el último año con Ruiz Boix al frente. La primera novedad es que esta nómina de asesores queda fijada en 15 personas, es decir, cinco menos de las que tuvo el PSOE los últimos cuatro años. Y la otra diferencia es que mientras antes todos estaban vinculados al Partido Socialista, en esta ocasión el PP apenas se ha quedado con una decena porque ha incluido igualmente a dos cargos de sus socios de La Línea 100x100, a un asesor vinculado a Andalucía por Sí (AxSí) y a dos más provenientes de Ciudadanos.

Los 15 asesores del nuevo gobierno de la Diputación fueron dados de alta entre el 3 de agosto (cuando se contrató a la mayoría de ellos) y el 5 de octubre de este año. Todos tienen dedicación plena a esta institución y hay dos salarios diferenciados. Por un lado, cinco de ellos cobrarán un sueldo bruto anual de 66.564 euros. Son los directores de Gabinete de la Presidencia, de Coordinación de la Presidencia, de los Gabinetes de las Vicepresidencias segunda y quinta (las que corresponden a La Línea 100x100) y la directora del Gabinete de Comunicación.

En un segundo escalón figuran diez asesores técnicos cuyo sueldo bruto anual ha quedado fijado en 43.266,60 euros.

Entre los 10 cargos de libre designación vinculados el PP se cuenta con David Gil, ex concejal en Los Barrios y ex delegado territorial de la Junta de Andalucía en Cádiz), Rafael Mateos, ex concejal en Jerez; la periodista Sara Cantos; el militante de Cádiz José María Rodríguez Núñez; los alcaldes actuales de Algar y el Bosque, José Carlos Sánchez Barea y Rubén Corrales, respectivamente; el ex alcalde de Vejer Manuel Flor; la candidata de este partido en El Gastor, Elena Chaves; Jesús Gordillo Jaén, miembro de Nuevas Generaciones en Arcos; y el alcalde pedáneo de Estella del Marqués, Ricardo Sánchez Vega.

Por su parte, los dos asesores de La Línea 100x100 son sus concejales Juan Macías y María Suleica Molina Herrera. Este partido se ha decidido ahora a incluir cargos de confianza en el gobierno pese a que rechazó esta posibilidad en los cuatro años anteriores, cuando eran socios del PSOE en esta misma institución.

Finalmente hay dos asesores que provienen de Ciudadanos, como son Montserrat Barroso (ex concejala del partido naranja en Algeciras) y Ana María Montes de Oca (ex responsable de Comunicación de Cs en San Fernando), y el periodista José Juan Ramos, desde hace años vinculado al andalucismo, primero con el PA y ahora con Andalucía por Sí.